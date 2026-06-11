上商與恒基合作 特別安排「專屬樓按專員」

上海商業銀行宣布與恒基（012）合作，為壹沐及首岸兩個樓盤提供按揭服務，並特別安排「專屬樓按專員」，為客戶提供一對一諮詢服務。

該行指出，專屬樓按計劃重點優惠包括按揭息率低至HIBOR+1.3厘或P- 2厘、高達1.3%現金回贈、首年指定家居保險優惠，以及還款期最長可達30年。

上海商業銀行分行網絡總監蔡詠贊表示，是次推出的尊享樓按計劃，不單提供市場極具吸引力的按揭利率及高達1.3%的現金回贈，更有專屬樓按專員全程一對一跟進，深信這項服務能切實滿足買家理財需要。

