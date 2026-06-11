內地電商618「百億補貼」問題越揭越多 消費者疑收二手貨及假貨 索賠屢遭刁難

內地市監局今日（11日）約談淘寶（天貓）、京東、拼多多、抖音及小紅書5大龍頭平台，揭發平台高調包裝的「百億補貼」實為巧立名目的長期營銷手段，未能提供「6·18」期間實際投入的補貼金額及出資比例，涉嫌誤導消費者。事實上，除以上違規問題之外，有不少買家在社交平台控訴，自己曾在「百億補貼」頻道中購買到假貨，或者非新品的貨物。

疑在拼多多買到二手耳機

有內地苦主近日於小紅書上發文控訴，在拼多多的「百億補貼」頻道購買到涉嫌二手翻新的蘋果耳機。他表示，該產品標榜為原裝正版的蘋果耳機，並高調列明「假一賠十、非新賠三」的官方保障承諾，惟收貨後，不但發現產品序列號無法於官網查證、外包裝與保修卡序號明顯不符，耳機機身更附有刺眼的黃色污垢，有二手翻新嫌疑。

儘管事主已保留並提供完整的開箱影片作證明，要求平台履行條款賠償，惟客服竟以「有污垢不能證明並非全新」的理由拒絕受理，違反賠償承諾。最後平台賠償99元優惠券及100元現金，事主直言「不能按照承諾來就不要承諾」，並呼籲其他消費者要「避雷」。

稱收到假貨卻不獲賠償

另有內地消費者昨日（10日）在小紅書發帖投訴，於淘寶「百億補貼」官方頻道購買標明「假一賠十」的Freeplus潔面乳，收貨後經品牌官方渠道驗證確認為贗品，惟向平台申索理賠時卻遭逢重重刁難。

該消費者表示，客服以「消費者送檢產品與商家出貨批次不符」為由拒絕賠償，面對事主要求查閱倉庫發貨影片以釐清舉證責任時，平台方竟以「未獲回覆」推託並拒絕提供關鍵證據，其後更單方面宣稱，經專員核實商家發出的是正品。在討論區中，亦有多位近期同樣在該頻道購買Freeplus潔面乳苦主，表示自己有相同經歷。

除此之外，更有內地買家花費逾1.4萬元（人民幣，下同）買到涉嫌二手的蘋果電腦。據該苦主投訴，於淘寶「百億補貼」購買一部蘋果MacBook電腦，但拆箱後發現，收到產品的外盒序列號與平台商品頁面所標示的完全不符，經蘋果官方系統查詢後，更發現該部電腦早在一個多月前已被激活，涉嫌為二手或翻新機。該產品原價為16,499元，經過百億補貼優惠減價1,800元，最終消費14,699元。

「內卷式」競爭 不降價便缺流量

據央視引述中國社科院大學互聯網法治研究中心主任劉曉春指出，平台競相開展「百億補貼」，或引起「內卷式」競爭風險，不利於行業健康發展。她分析指，這類非理性的大額補貼扭曲市場價格機制，部分平台甚至要求商戶全數承擔補貼成本，令商家陷入「不降價便缺乏流量，降價則面臨虧損」的兩難局面。她認為，商戶的利潤空間被大幅擠壓，不但增加經營困難，更會阻礙整個行業的創新與升級。此外，多個平台在促銷規則中單方面免除自身責任，亦變相加重消費者的網購風險。

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