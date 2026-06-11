美團、淘寶閃購及京東外賣簽自律公約 建商戶「黑名單」共享機制

內地廣東省市監局舉辦網絡餐飲平台自律公約和協同共治協議簽署活動中，美團（3690）、阿里（9988）旗下淘寶閃購及京東（9618）旗下京東外賣共同簽署《廣東省網絡餐飲行業高質量發展與食品安全自律公約》，推動網絡餐飲行業實現從「被動合規」到「主動治理」，從「規模擴張」到「品質優先」，從「單打獨鬥」到「協同共治」的轉變。

「一處違法、全網受限」

公約全文共5章21條，緊扣《網絡餐飲服務經營者落實食品安全主體責任監督管理規定》（市場監管總局第123號令）核心要求，圍繞平台主體責任、入網餐飲商戶管理、配送人員關懷、社會共治等方面作出明確約定，首次提出建立跨平台「黑名單」共享機制，對嚴重違法商戶實施跨平台聯合約束，實現「一處違法、全網受限」。