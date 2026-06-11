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小米推AI編程助手「MiMo Code」 首次進軍Coding Agent領域

商業創科
更新時間：15:01 2026-06-11 HKT
發佈時間：15:01 2026-06-11 HKT

小米（1810）今日（11日）宣布推出探索性AI編程助手MiMo Code，首次進軍Coding Agent領域，以構建「模型+Agent」AI生態。該項目支持持久記憶系統、無限上下文、模型Agent協同優化，以及獨創Compose模式等；同時支持接入DeepSeek、Kimi、GLM等主流模型，並採用MIT協議開源。MiMo Code亦內置限時免費的頂級多模態模型MiMo V2.5。

實測顯示，在相同MiMo模型條件下，MiMo Code在代碼任務上的表現優於Claude Code等Coding Agent框架，進一步驗證了模型與Agent深度協同最佳化的重要價值。

新增語音輸入能力

此外，MiMo Code新增語音輸入能力，支持透過語音完成輸入及發送指令，進一步降低AI編程的使用門檻。例如，使用者只需說一句「幫我開發一個個人記帳網頁，支持收支統計和圖表展示」，AI便可以開始理解需求、規劃任務並產生對應代碼。

另一方面，小米早前已上線MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed模式。該模式透過模型推理系統的全鏈路工程能力優化，成為全球首個在通用GPU上推理速度突破1000 tokens/s的萬億參數模型，刷新旗艦模型全球推理速度紀錄。
 

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