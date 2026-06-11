內地市監局約談5大電商 包括阿里京東小紅書 涉「百億補貼」虛假宣傳

據內媒報道，北京市場監督管理局約談阿里巴巴（9988）旗外淘寶（天貓）、京東（9618）、拼多多、抖音及小紅書5家電商平台，通報平台「內卷式」競爭綜合整治發現的第二批典型問題，主要包括促銷活動虛假宣傳、促銷規則制定與公示不規範、商品經營者信息未公示等問題，並提出整改要求。消息傳出後，阿里及京東股價持續受壓，暫時分別跌約5.3%及4.5%。

「6·18百億補貼」實際是長期營銷

報道指出，淘寶（天貓）平台由2026年5月起，在媒體和應用程序端廣泛宣傳「6·18百億補貼」活動，但監管部門向平台了解，百億補貼並非「6·18」期間平台投入百億資金補貼消費者，實際是一項長期的營銷活動，平台更多次拒絕提供「6·18」活動期間投入的實際補貼金額及平台、商家間的出資比例。同時，平台亦未在顯著位置公示「百億補貼」相關活動規則，「百億補貼」頻道內部分商品亦未公示實際銷售者資質信息。

拼多多無法提供相關證明

拼多多平台方面，其「百億補貼」活動未在規則中明確投入的實際補貼金額，以及平台、商家間的出資比例，無法提供相關證明材料。在促銷規則中，「對於與商品有關的任何糾紛，拼多多作為平台方，可在法定範圍內予以必要協助，但不因此承擔商品有關的責任」，單方面免除了平台的法定責任。

京東未公示促銷期限

京東平台亦推出「百億補貼」、「百億農補」活動，但在規則中未公示促銷期限，未明確投入的實際補貼金額及平台、商家間的出資比例，且無法提供證明材料。同時，「百億超市」未公示活動規則。

抖音未向消費者公示促銷規則

抖音平台則推出「6·18好物節」及「百億消費券」等活動，但未向消費者公示促銷規則；在活動招商規則中規定，如平台對活動規則進行調整會直接通知商家，未設置公開徵求意見環節。

小紅書有獎銷售公示不完整

至於小紅書平台，「積分抽好禮」有獎銷售活動信息公示不完整，僅標注獎品總量，對中獎概率、棄獎規則等核心信息均未明確公示。在活動規則中規定，平台可以對活動規則進行變動和調整，消費者「繼續參與視為同意」，排除消費者協商的權利。

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