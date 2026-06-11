阿里合夥人委員會嚴厲批評釘釘 稱創新不是靠「高壓和機械執行」

阿里巴巴（9988）今日宣佈釘釘管理層調整，陳航將卸任釘釘CEO，由陳宇森接棒。據悉，阿里巴巴合夥人委員會昨日（10日）在公司內網發佈帖文《有情有義有成長，才是阿里文化》，以嚴厲措辭批評了釘釘團隊的管理方式。消息傳出後，阿里今早股價受壓，曾跌逾5%至107.1元。

「這不是阿里文化的樣子」

據內媒報道，阿里巴巴合夥人委員會昨日在公司內網發文《有情有義有成長，才是阿里文化》，對於近日釘釘前產品經理離職長文《置身釘內》引發的討論表達了清晰態度，並以嚴厲措辭批評了釘釘團隊的管理方式，直指「這不是阿里文化該有的樣子」。

該帖文闡述了阿里文化應當堅持的方向，例如「相互尊重，視人為人，有情有義」是阿里的文化底色，又指「無論時代如何改變，技術如何發展」，阿里的底色都一定不能改變。

此前，釘釘的管理風格曾多次引發外部討論。合夥人組織指進行了認真討論並形成一致判斷，強調「無論甚麼情況下，無論任務多麼緊迫」都不應該出現這種管理，「這不是阿里文化倡導的方向」。

AI時代 人是最寶貴財富

帖文指出，未來在於創新，依靠的從來不是「高壓和機械執行」，AI時代更是如此，而依靠的是員工的熱愛和創造力，只有充分尊重員工個體價值，才能真正創造客戶價值；至於管理者的職責是「遠見、主動擔當、團結和激勵團隊」，培養人、激發人才是「每個Leader的責任」。

帖文又指，在AI時代，機器可以代替很多人可以做的事，人是最寶貴的財富，更需要堅持有情有義，培育開放、包容、多元的工作文化。