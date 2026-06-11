Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里合夥人委員會嚴厲批評釘釘 稱創新不是靠「高壓和機械執行」

商業創科
更新時間：11:23 2026-06-11 HKT
發佈時間：11:23 2026-06-11 HKT

阿里巴巴（9988）今日宣佈釘釘管理層調整，陳航將卸任釘釘CEO，由陳宇森接棒。據悉，阿里巴巴合夥人委員會昨日（10日）在公司內網發佈帖文《有情有義有成長，才是阿里文化》，以嚴厲措辭批評了釘釘團隊的管理方式。消息傳出後，阿里今早股價受壓，曾跌逾5%至107.1元。

「這不是阿里文化的樣子」

據內媒報道，阿里巴巴合夥人委員會昨日在公司內網發文《有情有義有成長，才是阿里文化》，對於近日釘釘前產品經理離職長文《置身釘內》引發的討論表達了清晰態度，並以嚴厲措辭批評了釘釘團隊的管理方式，直指「這不是阿里文化該有的樣子」。

該帖文闡述了阿里文化應當堅持的方向，例如「相互尊重，視人為人，有情有義」是阿里的文化底色，又指「無論時代如何改變，技術如何發展」，阿里的底色都一定不能改變。

此前，釘釘的管理風格曾多次引發外部討論。合夥人組織指進行了認真討論並形成一致判斷，強調「無論甚麼情況下，無論任務多麼緊迫」都不應該出現這種管理，「這不是阿里文化倡導的方向」。

AI時代 人是最寶貴財富

帖文指出，未來在於創新，依靠的從來不是「高壓和機械執行」，AI時代更是如此，而依靠的是員工的熱愛和創造力，只有充分尊重員工個體價值，才能真正創造客戶價值；至於管理者的職責是「遠見、主動擔當、團結和激勵團隊」，培養人、激發人才是「每個Leader的責任」。

帖文又指，在AI時代，機器可以代替很多人可以做的事，人是最寶貴的財富，更需要堅持有情有義，培育開放、包容、多元的工作文化。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
突發
13小時前
李泳豪YouTube頻道光速破10萬訂閱  同行逐點拆解豪仔驚人收入  年薪勢破2百萬：夠養李家鼎
李泳豪YouTube頻道光速破10萬訂閱  同行逐點拆解豪仔驚人收入  年薪勢破2百萬：夠養李家鼎
影視圈
19小時前
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
樊亦敏三喜臨門豪氣請《愛·回家》劇組食飯 連李家鼎健康都慶祝埋
影視圈
20小時前
日本旅客離境稅7.1起加價3倍！搭飛機/郵輪均需繳付 1條件可享舊稅制 附7類人豁免課稅
日本旅客離境稅7.1起加價3倍！搭飛機/郵輪均需繳付 1條件可享舊稅制 附7類人豁免課稅
旅遊
21小時前
「呢啲家長害死細路！?」靚媽搭巴士畀BB睇手機遭狠批 引爆網絡大戰 結局大快人心｜Juicy叮
「呢啲家長害死細路！?」靚媽搭巴士畀BB睇手機遭狠批 引爆網絡大戰 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
吳千語首度曝光4層奢華愛巢 廚房全套頂級家電盡顯極致品味 為「呢個人」搬進花園別墅
吳千語首度曝光4層奢華愛巢 廚房全套頂級家電盡顯極致品味 為「呢個人」搬進花園別墅
影視圈
18小時前
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
伊朗局勢︱美軍對伊朗展開新一輪打擊 轟炸多個「關鍵設施」 伊朗稱關閉霍爾木茲海峽︱持續更新
伊朗局勢︱美軍對伊朗展開新一輪打擊 轟炸多個「關鍵設施」 伊朗稱關閉霍爾木茲海峽︱持續更新
即時國際
2小時前
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
食用安全
2026-06-09 18:00 HKT
百佳超市大派$20現金券！6月限定 簡單2步領券即享
百佳超市大派$20現金券！6月限定 簡單2步領券即享
生活百科
20小時前