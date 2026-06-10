領展調查指逾6成港人只選「小辣」及「BB辣」 屯門人最嗜甜

領展（823）早前走訪黃大仙、藍田、屯門及沙田等多個社區，收集超過6,000份「百味大普查」回覆，發現超過6成港人都只會選「小辣」及「BB辣」口味，近乎3成更選擇「走辣」，反映港人食辣指數甚低；相反，受訪者中有近半數人都吃得苦，極具港人精神。分區方面，屯門人是嗜甜之最，將軍澳人則接受酸度最強。

商場或街市消費可儲印花換禮品

集團為回應調查結果，更聯乘本地人氣角色麥太與麥兜，於港九新界合共24大商場及街市，推出「屋企百味，日日細味」主題活動。由6月中旬起，顧客於指定商場或街市消費滿指定金額，可換領印花，儲滿指定數量後，即可換領麥太與麥兜主題限定精品，包括環保海綿刷、環保購物袋、小風扇及廚房用具等。

領展聯乘麥太與麥兜推出主題活動。

同時，於指定日子以八達通消費，更可換領美食現金券。除了禮品及美食優惠外，顧客還可參加遊戲，有機會贏取多項全年大獎，包括譚仔雲南米線全年365日指定米線兌換券，以及德國寶全年電器等。

另一方面，領展亦將於社交平台推出「每周煮意」分享創意健康食譜，以及於指定領展鮮活街市推出一系列期間限定活動。

