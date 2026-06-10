羅兵咸稱《企業財資中心發展計劃》助港增優勢 有效處理海外資金及風險管理

羅兵咸永道歡迎政府公布《香港企業財資中心發展行動計劃》，相信這些策略性措施能有效協助企業處理海外資金及投資的風險管理，提升香港作為內地企業出海首選的財資中心樞紐地位，以及其作為國際金融中心和「超級聯繫人」的優勢。

近年收到不少中外企業查

羅兵咸永道亞太區金融服務稅務主管合夥人何潤恒表示，有關計劃提出4方面強化香港作為跨國企業財資中心主要樞紐的定位，當中包括推出稅務優化措施，為企業提供更完善的財資平台；透過持續擴展全面性的避免雙重課稅協定網絡，進一步減少雙重徵稅；以及加強人才培訓及市場推廣，以進一步鞏固香港作為國際財資中心的地位。



他續指，羅兵咸永道過去幾年一直收到不少內地和國際企業的查詢，如何善用香港在稅務以及其他金融巿場方面的優勢（如成熟的資本巿場和多元全面的人民幣產品和服務），透過香港的金融平台管理跨境財資配置和流動，並成功協助部分客戶在港成立區域財資中心。

該行將繼續積極推廣香港獨有的優勢，支持香港為企業營商創造更具吸引力的環境，同時吸引全球財資管理人才來港發展。

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