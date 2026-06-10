Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羅兵咸稱《企業財資中心發展計劃》助港增優勢 有效處理海外資金及風險管理

商業創科
更新時間：12:27 2026-06-10 HKT
發佈時間：12:27 2026-06-10 HKT

羅兵咸永道歡迎政府公布《香港企業財資中心發展行動計劃》，相信這些策略性措施能有效協助企業處理海外資金及投資的風險管理，提升香港作為內地企業出海首選的財資中心樞紐地位，以及其作為國際金融中心和「超級聯繫人」的優勢。

近年收到不少中外企業查

羅兵咸永道亞太區金融服務稅務主管合夥人何潤恒表示，有關計劃提出4方面強化香港作為跨國企業財資中心主要樞紐的定位，當中包括推出稅務優化措施，為企業提供更完善的財資平台；透過持續擴展全面性的避免雙重課稅協定網絡，進一步減少雙重徵稅；以及加強人才培訓及市場推廣，以進一步鞏固香港作為國際財資中心的地位。
 
他續指，羅兵咸永道過去幾年一直收到不少內地和國際企業的查詢，如何善用香港在稅務以及其他金融巿場方面的優勢（如成熟的資本巿場和多元全面的人民幣產品和服務），透過香港的金融平台管理跨境財資配置和流動，並成功協助部分客戶在港成立區域財資中心。

該行將繼續積極推廣香港獨有的優勢，支持香港為企業營商創造更具吸引力的環境，同時吸引全球財資管理人才來港發展。

相關文章：財庫局制訂《企業財資中心發展計劃》擬革新稅務優惠制度

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
最新現場照！多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
最新現場照！多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
以為贏在起跑線？加國高中回流報三大全軍覆沒 港女驚覺「燒錯錢」：嘥晒阿媽錢｜Juicy叮
以為贏在起跑線？加國高中回流報三大全軍覆沒 港女驚覺「燒錯錢」：嘥晒阿媽錢｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
食用安全
19小時前
打工仔悲歌︱員工遲開電腦8分鐘遭解僱 公司舉五宗罪「嚴重違紀」影片作證
打工仔悲歌︱員工遲開電腦8分鐘遭解僱 公司舉五宗罪「嚴重違紀」影片作證
即時中國
6小時前
吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當
吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當
影視圈
22小時前
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
六合彩︱1300萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
15小時前
浴室鏡子經常起霧？裝修師傅教做1步簡單解決 親解背後原因：「裝修前問一問就搞掂」
浴室鏡子經常起霧？裝修師傅教做1步簡單解決 親解背後原因：「裝修前問一問就搞掂」
生活百科
19小時前
星島申訴王｜被嘲「人形Labubu」「裂口女」選港姐 多才多藝旺角現身Busking賣唱
04:28
星島申訴王｜被嘲「人形Labubu」「裂口女」選港姐 多才多藝旺角現身Busking賣唱
申訴熱話
5小時前