Anthropic推Mythos新模型Fable 5 設安全限制 無法回應網絡安全和生物學查詢

美國AI初創公司Anthropic周二（9日）正式發布Mythos系列一款名為 Fable 5的新模型，但該版本將被禁止執行網絡安全任務。值得留意的是，該公司數月前曾警告，這款強大的AI模型能夠發現並利用關鍵軟件中的漏洞。

部份情況通過另一款模型回應

據彭博報道，這款新模型設有「安全護欄」，無法回應某些類型的詢問，包括網絡安全和生物學相關的查詢。Anthropic表示，在這些情況下，其Claude聊天機器人將通過另一款名為Opus 4.8的模型來處理回應。

公司研究與實驗室項目管理負責人 Dianne Penn亦表示，希望在非網絡安全應用場景下能夠盡快安全發佈Fable，故首先推出受限版本，同時繼續開發通用網路安全應用。

程式設計及高難度任務表現強

不過，Fable 5在程式設計及一些高難度任務上表現更強，其中在一次測試中，支付處理商Stripe使用該模型僅花一天時間，就完成一項原本需要團隊手動耗時兩個月的軟件工程任務。此外，Mythos先前對大腸桿菌蛋白新機制的假設，亦獲相關研究論文證實。

與此同時，Anthropic也將發佈移除部分安全防護的同一模型，名為Mythos 5，將透過Project Glasswing提供給具備網絡安全應用需求的組織使用。上周Anthropic將150家組織加入了可使用Mythos的公司名單，令總數已達約 200家。