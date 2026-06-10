賣斑蘭蛋糕的銀行｜林小珍

近期中環人有一則花邊新聞，話說中環一家銀行的分行，引入了新加坡知名品牌老成昌，在分行內售賣盛惠200元一個的斑蘭蛋糕。本來筆者都以為只是外資銀行的噱頭，但原來這家在分行賣蛋糕的銀行，正正是上月向滙控（005）收購印尼零售銀行及財富管理業務的華僑銀行（OCBC），不禁引起筆者對這家新加坡銀行的興趣。

當年收購永亨轟動一時

翻查歷史，華僑銀行由三家華資銀行（舊華僑銀行、和豐銀行及華商銀行）於1932年、亦即是新加坡立國前30多年合併組成。其中，和豐銀行早於1923年已經於香港設有分行。

華僑銀行早年在香港不算太活躍，顧名思義，客戶以在南洋經商的華僑為主。到2014年，華僑銀行以387億港元收購永亨銀行，是當時亞洲區內十年以來最大宗的跨境銀行併購，都是業界的一件大事。同年永亨銀行易名華僑永亨銀行繼續經營，但業務上未見有重大變化。

默默收購業務候機大展拳腳

雖然表面上，華僑銀行收購永亨後，並未立即在香港的零售銀行領域搶攻，但其實集團逐步加強在大中華區，特別是香港的部署，包括於2014年增持寧波銀行，2016年向英國巴克萊銀行收購包括香港的財富和投資管理業務，2017年收購澳洲國民銀行（NAB）在港的私人財富業務。

疫情過後，華僑銀行在2023年宣布統一各地品牌，在香港、澳門和內地都不再使用「華僑永亨」，全面改用跟東盟地區業務一致的「OCBC華僑銀行」品牌，以圖打破業務地域界限。此外，集團亦宣布採取「新加坡-香港雙樞紐」的策略，希望發揮集團在東盟地區和大中華市場業務的協同效應，擴大市場規模。

業務擴張較本地銀行更進取

在大型銀行在港收縮分行數目之際，華僑銀行又確實勇於擴充。根據華僑銀行（香港）向金管局提交的年報，該行的總行連分行數目，由2023年的12間，增至2025年的22間。筆者又好奇瀏覽該行網站，發現港澳職位空缺過百個，甚至比年初被滙控私有化的恒生還要多，證明在港的擴張勢頭持續。

除了分行擴充，他們作為新加坡銀行都有參與本港銀行業發展，例如將一些鼓勵女性創業和多次創業家的支援計劃引入香港，又跟本地金融科技初創合作，支持開發信貸組合管理系統。

雖然筆者個人覺得開戶送斑蘭蛋糕，似乎有點微不足道，但數據不騙人，集團年報披露，擴充分行策略令他們在港管理資產規模（AUM），兩年間增長五成，較預定提早一年達標，反映整體業務策略奏效。華僑銀行香港行政總裁王克早前更透露，今年首4個月收入增長約18%，有信心全年收入錄得雙位數增長。

外資行樂借港連繫內地與東盟

除了華僑銀行，同樣都是新加坡資本的星展銀行，亦是近年在港業務策略相當進取的銀行，反觀部分本地銀行，業務發展乏善足陳，不禁令筆者慨嘆，為何外資行似乎更看得透香港的優勢，發揮得更好；但同時有外資以實際行動投香港一票，響應政府呼籲，以香港作為連接內地和東盟市場的樞紐，筆者作為金融業界的持份者，都覺得是可喜。

筆者看過一段本地旅遊 YouTuber的影片，介紹OCBC在新加坡Wisma Atria的分行，不只有咖啡和糕點賣，甚至有書店和 Omakase餐廳，貫徹其「銀行 × 零售」概念的策略，不知道他們下次有甚麼驚喜呢？

林小珍