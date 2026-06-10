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太平洋酒吧稱「不計成本」播世界盃 料營業額僅增10%至15% 盼帶開心畀港人

商業創科
更新時間：10:41 2026-06-10 HKT
發佈時間：10:41 2026-06-10 HKT

餐飲業界把握世界盃消費商機，本港連鎖酒吧集團太平洋酒吧（8432）銷售及市場經理梁健恒直言，今年將「不計成本」，在旗下全線門店轉播賽事，按情況亦會開放早晨睇波。他指出，受制賽事時段，對本屆世界盃帶動生意期望不高，預計增長低於上一屆，但期望為市民提供觀賽娛樂之餘，帶動本港夜經濟。

受制賽事時段 生意期望不高

今屆世界盃賽事橫跨本港時段深夜至翌日中午，部分並非酒吧營業時間，梁健恒表示，明白有同業選擇放棄直播賽事，但太平洋酒吧旗下全數門店均會參與，常規營業時段進行的賽事將全程直播，日間賽事則根據顧客需求，選擇性轉播熱門大賽。他透露，目前已接獲約8至10組世界盃包場查詢，包場費用大致1萬元起，具體視乎酒水選擇及人數而定。

對於生意預期，他相信只較去年非賽事同期上升10%至15%，而上一屆因賽程時間理想，當時營業額按年增長了15%至20%。他坦言，單從盈利角度看，今次轉播投資並不划算，因當前市道未見好轉，不過仍希望延續開業27年來的傳統，「每屆世界盃都有做，想帶返啲開心畀香港人。」

　梁健恒續指，旗下酒吧未有在世界盃期間設最低消費，旨在吸引本港社區街坊客群，而為迎接世界盃推出的熱狗套餐，單價僅15元，連同啤酒的套餐則為45元，價格十分吸引。他解釋，目前酒吧行業價格競爭激烈，該集團除了靠價格搶客，亦冀營造沉浸式觀賽氣氛，提升整體體驗。

 

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