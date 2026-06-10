台灣據報考慮跟隨美國做法 收緊對中國銷售AI晶片出口管制

據彭博引述消息報道，台灣當局正在考慮對向中國銷售AI晶片實施更嚴格的出口管制，以進一步與美國措施保持一致，打擊半導體走私，但有可能招致中國的譴責。

或賦予當局更多法律工具

報道指出，有關舉動將賦予當局更多法律工具，以應對先進硬件（例如搭載Nvidia晶片的AI伺服器）從台灣流向中國大陸；根據美國法規，此類銷售已被禁止，除非公司獲得美國許可。

限制向所有中國客戶銷售晶片

報道又指，作為與美國持續貿易談判的一部分，台北方面正考慮對AI晶片實施更嚴格的管控，限制向所有中國客戶銷售晶片，而不僅僅是出口黑名單上的特定公司，例如華為等。同時，此舉將使台灣首次向中國走私AI晶片的行為定為刑事犯罪。

不過，報道指台灣雖然已同意在方向上跟隨美國的做法，但尚未完全決定在多大程度上採納美國政策，並補充指雙方高級官員審查並簽署潛在協議之前，仍有一些細節需要敲定。

