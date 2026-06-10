世界盃6.11開波 Now TV指通行證銷情理想 冀「夜經濟」再變習慣

世界盃狂熱一觸即發，本港周四深夜將上演揭幕戰，由Now TV及ViuTV再度奪得香港獨家轉播權。Now TV母公司香港電訊（6823）個人業務行政總裁林國誠預期今次可「全民狂歡」，目前通行證銷售好過預期，上客種類亦全面。他指出，今屆與歷年最大分別是賽程大增，長達39日，足以改變市民消費習慣，冀透過多重推廣，為疫後重現「夜經濟」時光。

上客種類全面 帶動系內交叉銷售

林國誠表示，該集團每日追蹤的銷情持續超越預期目標，Now TV的通行證亦帶動了電訊盈科（008）系內各個電訊、電視業務的交叉銷售，特別是串流服務（OTT）成熟，流動裝置銷情暢旺，形容情況鼓舞；亦吸引了不少新客，客戶在各類別、年齡層亦較全面及平均。

傳近2億買轉播權 「有信心最終賺錢」

今屆香港世界盃轉播權，繼續由電盈及旗下香港電訊奪得，有傳花費達2500萬美元（接近2億港元），而通行證正價收費980元，較上屆1080元定價降低。林國誠稱轉播權花費不便透露，但有信心最終可以賺錢，其通行證收費是按照市場需求而定，此外商戶轉播費及廣告等銷售亦良好。

賽程39日史上最長 助形成消費習慣

他指出，因應今屆世界盃賽程較長、賽事較多，有能力改變實體消費模式，「以前可能係曇花一現，但當一件事去到咁長會形成習慣」，故該集團除了做好推廣外，亦期望藉此促進香港經濟，特別是扭轉本港近年較疲弱的夜間經濟消費。他續指，本港直播賽事場地將更多元化，包括商場、酒吧、餐廳、健身室、酒店、會所等，「能夠做到有戶外電視數量都多幾倍」，該集團亦有跟中小學校接觸，為學生播放賽事。

Now TV設立「AI波友」應用程式，用AI作出賽事分析，亦引入玄學預測。

AI與玄學助興預測賽事

除了賽事播放外，Now TV設立「AI波友」應用程式，透過自家開發AI模型作出賽事分析，亦引入玄學預測，冀提升體驗。林國誠稱，為了鼓勵市民出外睇波，已收集合作夥伴的觀看地點，經聊天機械人提供資訊。

近期「預測市場」猖獗，引起政府關注，對於世界盃或捲入非法賭博的爭議，林國誠強調，Now TV及ViuTV身為播放者，從來不鼓吹賭博，即使有「AI波友」的賽事預測服務亦僅供參考，不希望與任何投注行為掛鈎，「我哋角色就係造出世界盃氣氛、全城起動」。

他續指，香港電訊更關注有人循不合法渠道觀看賽事，相信今屆情況較之前收斂，除了有關單位持續打擊之外，最主要是網絡安全意識抬頭，不少市民在其他途徑睇波將面臨資料外洩的風險，「唔再係一千幾百蚊問題，而係銀行幾多錢、幾多社交帳號俾人入侵嘅問題。」

有酒吧已為世界盃進行布置，並直播賽事。

ViuTV免費播25場波

美墨加世界盃屬史上規模最大，由以往32支參賽球隊擴至48支，賽事亦從64場激增至104場，橫跨17個開賽時間。Now TV將透過收費平台直播全部賽事，透過csl、1O1O及Club SIM月費計劃用戶於Now TV應用程式收看賽事，可獲豁免流動數據用量；而免費電視台ViuTV 99台亦會免費播放25場焦點賽事，包括揭幕戰、四強賽事及決賽。