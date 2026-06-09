金管局率團訪京 余偉文：港銀支持整改非法跨境投資 歡迎全球人士合法合規開戶

金管局總裁余偉文率領銀行公會代表團一連兩日的訪京行程今日結束。就金管局配合中證監打擊非法跨境投資活動而向來港開戶的內地投資者採取額外措施，他在北京回應表示，本港銀行非常支持整改，並已大致落實相關額外要求，銀行亦一直有為內地客開戶，而開戶過程暢順。

現有帳戶不會被強行關閉

余偉文稱，香港是開放市場，歡迎環球人士來港開戶，但重點在於開戶過程和資金一定要合法合規。他指中證監已明確指出合法合規的境外開戶和投資不受影響，現有帳戶亦不會被強行關閉，認為相關舉措長遠有利香港財富管理和國際金融中心的地位，也可優化銀行開戶流程。

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孫煜：合法合規助業界發展

身兼中銀香港(2388)總裁的銀行公會主席孫煜則說，合法合規是業界發展需要，會遵守金管局相關要求，認為長遠對香港發展是一件好事。

在是次訪京行程，銀公代表團先後拜訪了人民銀行、中證監、金監總局及外管局。余偉文引述內地部委表示，樂見香港金融體系依然保持穩健，重申發展好香港國際金融中心是國家發展重要戰略之一，香港一定要發揮好內聯外通的核心優勢，繼續優化互聯互通機制。有關部委強調，推進人民幣國際化是國家重大發展策略，香港定要強化作為全球離岸人民幣業務樞紐和國際風險管理中心功能。

把握人幣國際化重要發展窗口

余指，金管局會聯同本港銀行業界把握好人民幣國際化這重要發展窗口，將香港離岸人民幣市場發展作為重點工作去推進和落實。余續指，一直有就離岸國債期貨、跨境理財通3.0等與各部委跟進，時機成熟時會盡快推出。

孫煜稱，國家金融監管機構明確表示將一如既往全力支持香港鞏固提升國際金融中心地位。至今兩地的互聯互通機制運行順暢， 今年首5個月滬深港通成交量按年增長逾80%，債券通及互換通成交額亦創新高。同時香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池，且全球約75%離岸人民幣支付款項是在港處理。隨著內地金融持續對外開放，相信香港銀行業發展空間將進一步擴大。

轉赴杭州參觀AI新能源車等企業

銀公代表團隨後將前往杭州，參觀AI、新能源汽車、高性能通用機械人等領域的創新企業，並介紹香港助力內地企業走出去的優勢。

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