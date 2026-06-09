渣打夥大灣區企業考察馬來西亞 助拓東盟市場
更新時間：18:01 2026-06-09 HKT
發佈時間：18:01 2026-06-09 HKT
發佈時間：18:01 2026-06-09 HKT
渣打香港今日（9日）宣佈，與渣打馬來西亞合辦「馬來西亞商務考察團」，匯聚逾30名來自香港及粵港澳大灣區其他城市的企業代表到馬來西亞。渣打香港積極推動「企業出海」，是次活動展現馬來西亞作為企業拓展東盟市場的日益重要門戶角色，並促進大灣區與馬來西亞之間的貿易往來及機遇。
訪當地投資發展局及工業園
考察團在為期三天的行程中，到訪了馬來西亞投資發展局及參觀工業園區，並與當地政府代表及中資企業交流，讓參加者更深入了解馬來西亞各項便利營商的政策和優惠措施，以及為海外投資者提供的一站式支援服務，同時拓闊當地人脈網絡。
渣打香港及大灣區財富管理及零售銀行業務主管文偉成表示，透過渣打覆蓋幾乎所有東盟市場的業務網絡，連接客戶至跨市場商機，並提供度身訂造的金融方案及市場洞察，支持其不同階段的企業出海需要。
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