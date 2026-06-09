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宏利成CHIIKAWA ARTIVERSE首席贊助 觀塘宏利大樓設限定主題裝置

商業創科
更新時間：15:47 2026-06-09 HKT
發佈時間：15:15 2026-06-09 HKT

宏利香港宣佈，成為由創意品牌AllRightsReserved主辦的沉浸式展覽「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展首席贊助，展覽以CHIIKAWA角色為主題，將於今年8月1日至9月6日期間，於K11 MUSEA及尖沙咀海濱舉行。

為迎接展覽正式開幕，觀塘宏利大樓即日至7月31日設置「CHIIKAWA ARTIVERSE限定主題裝置 」，包括「2D CHIIKAWA-Go-Round」裝置，靈感源自即將登場的展覽，讓深受喜愛的CHIIKAWA角色走入社區，並為訪客提供打卡拍照機會。 

宏利香港及澳門首席市場總監林沛表示，情緒健康是全人健康不可或缺的一部分。宏利一直致力支持客戶及廣大社區實現更健康、更均衡的生活方式。透過「CHIIKAWA ARTIVERSE限定主題裝置 @ 宏利大樓」及即將舉行的特展，希望為大眾帶來富有意義的體驗，啟發更多快樂時刻，促進情感連繫，並鼓勵大家細味生活中的簡單美好。

「CHIIKAWA ARTIVERSE限定主題裝置 @ 宏利大樓」詳情：

日期：即日至7月31日
地點：觀塘海濱道83號宏利大樓
免費入場

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