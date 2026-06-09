Anthropic最強AI模型Mythos或明天開放公眾 設大量「安全護欄」

Anthropic旗下最強大AI模型Mythos或明天開放予公眾。據科技記者Alex Heath引述消息指出，Anthropic計劃於明天發布Mythos的公開版本，將進行改名和輕微調整，並可能以「Claude Fable 5」的名稱發佈。

在複雜任務上有顯著改進

消息指出，該版本將加入大量「安全護欄」，在網絡安全等敏感能力上不像早前僅向合作夥伴開放的Project Glasswing版本般寬鬆；同時，在長周期、多輪複雜任務上的表現將有顯著改進。不過，目前Anthropic尚未對上述消息作出官方確認。

根據泄露的模型系統提示信息顯示，「Claude Fable 5」是Anthropic全新Claude 5系列的首款產品，屬於能力層級位於Claude Opus之上的Mythos級模型層。

曾掀全球網絡安全憂慮

值得留意的是，早前有報道指Anthropic的Mythos在檢測軟件漏洞方面具備前所未有的能力，但同時引發市場對黑客濫用及全球網絡安全憂慮。美國財長貝森特及聯儲局主席鮑威爾就曾與華爾街銀行高層召開緊急會議，商討企業在系統防禦方面所採取的措施及潛在風險。

此外，新加坡金融管理局亦曾聯同當地網絡安全局，敦促包括銀行在內的關鍵基礎設施營運商加強防禦，以應對Mythos引發的潛在威脅。上月日本大型銀行準備引入Mythos時，亦因相關憂慮而面臨延遲。

