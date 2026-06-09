黃仁勳叫買高通股票 稱「他們做得很好」 盤後股價即升逾3%

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳再次「點石成金」。他公開建議投資者買入高通（Qualcomm，QCOM）股份後，帶動該股盤後升逾3%，報224.5美元。

Nvidia沒必要涉足手機設備

黃仁勳談及流動裝置市場時表示，英偉達並不特別擅長手機設備，亦認為沒有必要涉足，但他隨即提到高通，稱「他們做得很好」，並直接表示「買他們的股票」。

他又笑言，自己一整天都在「賣別人的股票」，幫助其他公司亦是好事，應該為別人的成功感到高興。

受相關言論帶動，高通股價在周一盤後交易時段升逾3%。高通長期主攻智能手機晶片及流動通訊平台，近年亦積極拓展汽車、AI PC及邊緣AI等業務。

點名Marvell 曾刺激股價升32%

值得注意的是，黃仁勳已經不止一次公開點名看好的公司，他早前出席台北Computex曾表示，邁威爾科技（Marvell）可能成為「下一家萬億美元公司」，刺激邁威爾科技股價當日急升32.52%。