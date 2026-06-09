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英特爾據報獲Google逾300萬夥TPU訂單 分析：助提升地位爭客

商業創科
更新時間：11:15 2026-06-09 HKT
發佈時間：11:15 2026-06-09 HKT

據外媒《The Information》引述消息報道，Alphabet旗下Google將委託英特爾（Intel）於2028年生產逾300萬夥自家AI晶片，帶動英特爾股價周一盤中一度飆升13%，高見112.54美元，創1個月以來最大升幅，收市報110.27美元，升11%，並帶動多隻半導體股反彈。

報道指出，Google經過數月測試英特爾技術後，決定委託英特爾生產部分張量處理器（TPU）。TPU是Google自家研發的AI專用晶片，近月在矽谷需求急升，並被視為英偉達（Nvidia）GPU以外，最成功的AI晶片方案之一。

Nvidia正測試英特爾技術

報道提到，由於台積電製造產能難以滿足市場需求，英特爾正接獲包括Google在內的企業訂單。同時，英偉達正測試英特爾技術，評估能否用於製造一款將4粒圖形晶片整合成單一單元的新處理器。

英特爾近期股價曾創歷史新高，主要因公司早前公布的銷售預測遠超華爾街預期，顯示其開始受惠於AI投資熱潮。市場認為，行政總裁陳立武正推動英特爾走出早前困境，在改善營運方面取得進展。

仍未知代工還是封裝為主

不過，市場仍未清楚Google及其他客戶將在多大程度上使用英特爾晶片代工業務及其封裝服務。所謂封裝，是將晶片封入外殼並連接至其他電路，在半導體生產過程中，封裝環節的重要性及成本均低於晶圓製造。

然而，隨着AI數據中心晶片愈趨複雜，將多夥晶片整合在同一封裝內，已成為提升性能的重要方式。英特爾此前曾向投資者表示，其封裝業務已累積數十億美元積壓訂單。

分析指出，300萬夥晶片訂單不會即時改變英特爾仍然虧損的製造業務，因為相關規模相當於一間大型晶圓廠一個月或更短時間的產量。不過，若大型科技公司願意把重要的工作交予英特爾處理，將有助提升英特爾技術地位，並增加爭取其他客戶的機會。

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