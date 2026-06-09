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庫克主持最後一屆WWDC 蘋果推AI版Siri及iOS 27 暫不開放中國及歐洲市場

商業創科
更新時間：10:21 2026-06-09 HKT
發佈時間：10:21 2026-06-09 HKT

蘋果今日（9日）凌晨舉行全球開發者大會（WWDC），發布配合iOS 27等全新系統、由谷歌Gemini大模型驅動的新一代「Siri AI」及Apple Intelligence，但全新AI功能初期僅支援英文，且受監管影響暫不在中國及歐洲市場推出。雖然蘋果周一股價盤中一度升至創歷史新高的317.4美元，但消息公布後，股價下挫1.89%，收報301.54美元。

所有對話透過iCloud同步

蘋果軟件工程高級副總裁Craig Federighi介紹，Siri AI將變得更智能及知識豐富，並將擁有獨立應用程式，介面類似ChatGPT等聊天機器人，支援文字及語音交流。升級後的Siri AI具備屏幕感知能力，能根據用戶當前瀏覽的內容作出回應，並能橫跨「郵件」及「訊息」等應用程式提取特定資訊。所有對話紀錄將透過iCloud同步，讓用戶在iPhone、Mac或Apple Watch之間無縫切換。

今年秋季才向消費者開放

儘管蘋果大幅強化AI功能，但全新Siri將於今年秋季才向消費者開放。另外，蘋果表示，礙於相關監管要求，新AI功能暫時不會在中國市場推出；同時受歐盟監管規定影響，在歐洲市場的推廣速度亦會放緩。

應用程式啟動速度快三成

針對去年iOS 26引發強烈爭議的「液態玻璃」介面設計，蘋果在iOS 27作出妥協，加入調節選項允許用戶切換回較清晰的磨砂效果。效能方面，iOS 27換上全新CPU調度器，應用程式啟動速度大幅提升高達30%，拍攝後新照片載入快70%，而使用AirDrop傳輸檔案及PDF載入速度更提升達80%，相關效能提升將涵蓋至iPhone 11等舊款機型。

支援安卓用戶共享相簿

除了AI升級，Apple Intelligence亦深入各個原生應用程式。Image Playground新增圖像生成及編輯功能，經AI擴展或修改的照片將自動加入SynthID水印以作識別；Safari瀏覽器則可利用AI自動整理分頁及監控網頁降價資訊。此外，iCloud共享相簿現已支援Android及Windows用戶加入照片。

值得注意的是，今次是庫克主持的最後一屆WWDC。庫克將於今年9月將行政總裁一職交棒予特努斯（John Ternus），自己則退居幕後擔任董事會主席。

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