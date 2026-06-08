滙控艾橋智向員工派定心丸 即使AI普及「仍需人做判斷和決策」

早前曾指人工智能（AI）將摧毁銀行業某些職位的滙豐控股（005）行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）最新表示，即使AI日益普及，但人依然是銀行業的核心，好為員工大派定心丸。

艾橋智接受彭博電視訪問時表示，「我需要人的判斷，我需要人來做決策，我需要人的責任感作為核心。」

AI變革過程將招聘更多人

他說，Al將容讓銀行在服務客戶的方式上進行變革，並具有提高生產力及提供高度個人化服務的潛力，但他堅稱人仍然是關鍵，這甚至可能意味著未來會招聘更多人。

AI融入合規檢查等業務

他又說，未來的銀行意味更具能力，「我希望能夠加快和推進實現所制定未來許多雄心勃勃的目標，這需要投資，也就是創造就業」。滙控正在努力將Al融入業務中，並已經將其應用於「認識你的客戶（KYC）」的合規檢查等功能。

近幾個月來，很多銀行宣布了裁員計劃，因為它們準備應用AI，使工作更快、更有效率。

艾橋智曾指AI將摧毁銀行某些職位

彭博亦曾報道，由於AI，滙控正考慮裁減多達2萬個職位，佔其總員工人數約10%。艾橋智上月曾表示，AI將摧毁銀行業某些職位，但亦會同時創造其他新職位，呼籲員工擁抱AI帶來的轉變，與集團同行，不要抗拒。