螞蟻推海外AI支付解決方案 商業模式走向「用戶授權、智能體執行」

螞蟻集團宣布，支付寶上線全球首個面向個人用戶的AI錢包，而螞蟻國際亦面向全球電子錢包、超級應用和數字銀行等移動支付服務，正式推出「移動智能體協議（Agentic Mobile Protocol，AMP）」。

智能體身份及授權納入支付生態

螞蟻表示，隨著AI智能體（AI Agent）逐漸代表用戶完成搜索、決策及購買，全球商業正從「用戶操作」轉向「用戶授權、智能體執行」。該集團引述機構預測，全球智能體商業市場規模將由2025年的57億美元，增至2030年的約280億美元，年複合增長率達46%，但智能體代客交易面臨支付接入、身份認證、渠道覆蓋及合規等挑戰，阻礙商業規模化落地。

「敢付敢賠」延伸至智能體場景

螞蟻國際指出，其推出的AMP協議，首次將智能體身份、授權、支付、結算及信任統一納入全球移動支付生態，具備三大關鍵功能。首先是統一接入層。AMP連結全球20億消費者帳戶及1.5億商戶，覆蓋200多個國家及地區。商戶只需接入AMP，即可對接各地電子錢包及銀行網絡，解決跨境支付碎片化問題。

AMP引入了「KYA（Know Your Agent）」評級體系，為智能體建立統一的信任標準。商戶可識別交易智能體是否可信，避免惡意攻擊及欺詐行為。

螞蟻又表示，AMP設有「AgentSafePay」資金保障，將螞蟻「敢付敢賠」能力延伸至智能體場景，即使交易由AI執行，用戶及商戶仍享有資金安全保障及風險兜底服務。

螞蟻夥業界運行商業協議

該集團表示，AMP填補了移動支付生態中智能體商業基礎設施的空白，螞蟻國際已率先與Google通用商業協議（UCP）合作，並成為Visa及Mastercard首批智能體卡支付合作夥伴，同時與通義千問、Gemini等主流AI平台一鍵接入。螞蟻集團首席執行官韓歆毅表示，AI時代下，商業本質未變，但智能體正在重構用戶交互、服務流程與交易方式。