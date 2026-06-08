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F1摩納哥大獎賽期間 比亞迪副總裁李柯據報與F1及FIA高層會面

商業創科
更新時間：14:42 2026-06-08 HKT
發佈時間：14:42 2026-06-08 HKT

比亞迪（1211）有意進軍一級方程式錦標賽（F1）。據內媒報道，在摩納哥大獎賽周末期間，比亞迪副總裁李柯與F1管理公司行政總裁Stefano Domenicali和賽事監管機構國際汽聯（FIA）主席Mohammed Ben Sulayem進行了一系列會議。

稱F1充滿能量 與人們有情感連接

報道指出，李柯早前已曾向媒體證實了對F1的興趣，當被問及是甚麼讓F1具有吸引力時，她認為F1充滿了純粹的能量，且與人們有情感上的連接，「還有它的文化」。

報道又指，盡管目前沒有車隊公開出售，但有猜測稱比亞迪可能會探索收購其他車隊，或者收購現有車隊的重大股份，例如Otro Capital目前持有的Alpine車隊24%的股份。

暗示正在探索所有選項

不過，李柯並未確認成立全新的比亞迪車隊是首要任務，而是暗示他們正在探索所有選項。她說，「我們正在尋找任何機會，看看比亞迪的技術能否幫助FIA，能否幫助其他所有車隊」；並指比亞迪需要在這裏建立品牌，「這就是我們的目標範圍」。

另一方面，英國《金融時報》上月亦曾報道，比亞迪正加速推進進軍F1的計劃，李柯曾親赴法國康城與紅牛車隊前負責人漢拿會面，就進軍F1的可能路徑展開深入討論。

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