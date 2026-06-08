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內地AI獨角獸月之暗面據報籌20億美元 估值半年飆7倍 料赴港IPO

商業創科
更新時間：11:50 2026-06-08 HKT
發佈時間：11:50 2026-06-08 HKT

據彭博引述消息報道，旗下擁有大語言模型「Kimi」的內地AI獨角獸月之暗面（Moonshot AI），正尋求進行最多20億美元的新一輪融資，目標估值將高達300億美元。若消息屬實，這將是該公司半年內的第三次融資，估值較去年12月大幅增長約7倍。

美團領投上輪融資 估值勢超Minimax

據悉，月之暗面已與潛在投資者展開初步談判，計劃籌集逾10億美元資金。值得注意的是，該公司即將完成上一輪融資，該輪融資由美團（3690）領投，完成後的投資後估值約為200億美元。

隨着資金紛紛湧入能與OpenAI及Anthropic抗衡的頂尖AI企業，月之暗面正迅速崛起為資金最雄厚的內地AI初創之一。最新一輪融資將有助月之暗面超越估值約200億美元的Minimax，惟仍落後於估值約800億美元的智譜科技，以及正尋求首輪融資、目標估值約500億美元的DeepSeek。報道指，月之暗面的融資計劃討論仍處於早期階段，細節仍可能發生變化。

相關文章：內地AI創投市場熾熱 首季吸金逾1100億 按年急飆1.8倍

拆除離岸架構 鋪路上市

在中國收緊對海外上市的限制後，這家Kimi開發商正在拆除其離岸架構，為在香港上市鋪路。報道指，此項重組不會影響其獲取美元資金，因公司計劃設立合資企業架構，容許外國投資者參與。

受惠於旗下聊天機械人及大語言模型需求激增，截至今年4月，月之暗面的年度經常性收入（ARR）已突破2億美元。

 

 

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