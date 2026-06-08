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小米機器人連奪兩項國際賽事冠軍 稱續深耕具身智能

商業創科
更新時間：11:48 2026-06-08 HKT
發佈時間：11:48 2026-06-08 HKT

小米（1810）機器人團隊近日於CVPR 2026 Workshops-GigaBrain Challenge-RoboChallenge Track及ICRA 2026 Whole Body Control兩大國際頂級賽事中雙雙奪冠。不過，該股今日隨大市受壓，暫報27.6元，跌約0.7%。

集團表示，在CVPR 2026 Workshops中，賽事主要考驗單模型多任務的真機複雜操作，小米匿名參賽模型「my16」以40.89%成功率登頂總榜，並成為今屆唯一突破40%的模型。該團隊透過「VLM 大腦 + 世界模型小腦」雙系統架構，令機器人同時具備長程任務理解及精細操作能力。

至於在ICRA 2026 WBC中，賽事重點在於機器人能否穩定可靠地完成全身協同操作，小米機器人以99.2分的綜合得分及94%整體成功率奪冠，亦是唯一超過90%的隊伍，較第二名領先10個百分點。

小米表示，將持續深耕具身智能，推動機器人由單一任務、低精度作業，邁向長程任務、高精度操作及全身協同，並加速走進工廠產線及真實世界。
 

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