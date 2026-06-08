中國汽車出口理想 奇瑞上月大增81% 學者料出口佔比現長期升勢

內地汽車市場繼續「內卷」，但按照近日公布的5月份銷售數據，出口表現仍然相當理想。有學者認為，內地汽車企業利用完整供應鏈及新能源技術的優勢，出口佔總體銷售量的比重，將會出現長期上升的趨勢。換言之，內地龍頭車企對海外市場的依賴程度將不斷加深。

多間車企出口佔逾三成

5月銷量數據顯示，比亞迪、奇瑞、吉利等車企的出口佔比普遍超過三成，其中奇瑞集團出口18.19萬輛，按年大增80.5%，佔總銷量高達73%，連續三個月刷新中國汽車單月出口紀錄；比亞迪出口16.02萬輛，佔比42%；上汽集團出口12.95萬輛，佔比37%；吉利出口8.51萬輛，佔比36%；長安、長城出口佔比也分別達34%及50%。出口已成為拉動頭部車企增長的關鍵引擎。

在出口強勁增長的帶動下，比亞迪以38.35萬輛力壓上汽集團重奪月度冠軍，這也是比亞迪經歷連續8個月銷量按年下滑後，首次以0.26%的增幅重回正增長。上汽集團以34.9萬輛緊隨其後，奇瑞、吉利分列三、四名。

受惠完整汽車產業鏈等優勢

針對出口高增長的趨勢，北方工業大學汽車產業創新研究中心研究員張翔分析指出，憑藉完整汽車產業鏈帶來的規模成本優勢、新能源技術領先地位，國內新能源車出口佔比提升是長期趨勢，整體增長質量健康。

外國關稅政策明顯分化

他補充，海外各國關稅政策明顯分化，其中俄羅斯上調進口關稅、收緊配額，致中國對俄出口下滑。不過，加拿大將中國進口汽車關稅下調至6%，歐盟也通過降關稅、配發配額放寬准入，利好自主品牌落地歐洲市場。張翔認為，歐美日韓車企在新能源領域，短期難以追上中國技術水準，比亞迪、吉利、奇瑞等頭部車企出口增長穩健，行業外銷基本面向好。

國內市場需求仍不足

與出口高增長形成對比的是，國內市場仍面臨需求不足壓力。乘聯分會數據顯示，5月前24日全國乘用車整體零售按年下降24%，按季僅增10%。五一勞動節後限時補貼陸續到期，市場呈現「前高後低」走勢，北京車展新車週期未能帶動整體回暖。

值得注意的是，傳統合資支柱進一步崩塌。以上汽集團為例，上汽大眾及上汽通用5月銷量分別僅4.87萬輛及3.66萬輛，跌至歷史低位，已不再是集團支柱；取而代之的是上汽通用五菱，期內國內銷量達12.25萬輛，其中與華為合作的「華境S」車型上市三周錄得3,603輛，表現突出。

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