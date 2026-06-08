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Nvidia夥SK海力士研新一代AI記憶體 導入最強「Vera Rubin」晶片架構

商業創科
更新時間：09:59 2026-06-08 HKT
發佈時間：09:59 2026-06-08 HKT

據彭博報道，AI晶片龍頭英偉達（Nvidia）宣布與南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）簽署多年期合作協議，雙方將共同設計及製造未來世代的AI記憶體晶片。新產品將全面導入英偉達旗下最新、性能最強大的「Vera Rubin」晶片架構。雖然迎來長期利好消息，惟受亞洲科技股整體向下拖累，SK海力士股價今日（8日）曾急瀉一成。

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雙方簽署多年期合作協議

根據雙方簽署的多年期協議，合作範疇涵蓋晶片設計與製造。英偉達將協助SK海力士將業務拓展至基礎設施、物理AI，以及為英偉達最強大的加速器Vera Rubin提供記憶體。

英偉達行政總裁黃仁勳上周於台灣Computex展上表示，Vera Rubin處理器已進入全面生產階段，預計於今年第三季交付。新系統以Vera中央處理器（CPU）及Rubin圖形處理器（GPU）集群為核心，每個伺服器系統均配備數TB規模的HBM4晶片。黃仁勳透露，目前三星電子、SK海力士及美光（Micron）均已獲英偉達批准供應該產品。

儘管迎來戰略利好，惟受到亞洲科技股周一遭遇整體拋售拖累，SK海力士股價當日大跌逾10%。值得注意的是，年初至今，受晶片價格飆升推動，SK海力士的股價暴漲逾200%。

與Naver及SKT達成合作

除此之外，英偉達亦宣布與多間南韓大型企業達成合作。南韓網絡巨頭Naver已同意引進英偉達的DSX平台、Nemotron 3 Ultra以及HyperClova X等核心模型，以在吉瓦（GW）級規模上為AI代理及機器人提供動力。

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另外，英偉達亦將協助南韓電訊巨頭SK Telecom構築AI雲端服務，並將與斗山集團在機器人技術領域展開深度合作。

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