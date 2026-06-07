電池擴容令車身「變大變胖」後 內地推動新能源汽車「瘦身」

隨着電池容量不斷增大，內地電動車近年「變大變胖」，已可能令現有基礎設施帶來壓力，並引發外界討論。據內媒《央視財經》引述數據指出，內地2024年乘用車平均整備質量達1,704公斤，比2012年增加近400公斤；此外，在2000年前後常見的家用新能源汽車，車寬多在1.7米，至2015年寬度已增加到1.8米，現時部份熱門車型更已接近或超過2米。不過，隨着中國當局希望新能源汽車能夠「瘦身」，未來將有望回歸標準身材。

部份車型裝很大電池包

報道引述車企工程師指出，新能源汽車車身每增加10毫米寬度，大約能多塞進0.8度電。另有專家表示，有些車企通過續航里程做賣點，號稱車可以充一次電開800公里、1000公里，其實背後就是要在車裏裝一個很大的電池包，並可能有700、800公斤，甚至有些車企把馬桶都設計到車裏，以令產品在市場中脫穎而出。

監管方面已採應對措施

不過，中國監管方面已經開始採取應對措施。今年1月1日，一項針對電動車的強制性國標正式實施，凡是能耗不達標的新車型，工信部將不予備案，車輛無法生產、銷售、上牌，引導車企遏制電動車日益「肥胖」的趨勢。