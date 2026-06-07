Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

電池擴容令車身「變大變胖」後 內地推動新能源汽車「瘦身」

商業創科
更新時間：17:21 2026-06-07 HKT
發佈時間：17:21 2026-06-07 HKT

隨着電池容量不斷增大，內地電動車近年「變大變胖」，已可能令現有基礎設施帶來壓力，並引發外界討論。據內媒《央視財經》引述數據指出，內地2024年乘用車平均整備質量達1,704公斤，比2012年增加近400公斤；此外，在2000年前後常見的家用新能源汽車，車寬多在1.7米，至2015年寬度已增加到1.8米，現時部份熱門車型更已接近或超過2米。不過，隨着中國當局希望新能源汽車能夠「瘦身」，未來將有望回歸標準身材。

部份車型裝很大電池包

報道引述車企工程師指出，新能源汽車車身每增加10毫米寬度，大約能多塞進0.8度電。另有專家表示，有些車企通過續航里程做賣點，號稱車可以充一次電開800公里、1000公里，其實背後就是要在車裏裝一個很大的電池包，並可能有700、800公斤，甚至有些車企把馬桶都設計到車裏，以令產品在市場中脫穎而出。

監管方面已採應對措施

不過，中國監管方面已經開始採取應對措施。今年1月1日，一項針對電動車的強制性國標正式實施，凡是能耗不達標的新車型，工信部將不予備案，車輛無法生產、銷售、上牌，引導車企遏制電動車日益「肥胖」的趨勢。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
前TVB花旦簡佩筠罕露面 消失幕前29年從商血本無歸 流產近乎不育 曾被封「最美陸無雙」
前TVB花旦簡佩筠罕露面 消失幕前29年從商血本無歸 流產近乎不育 曾被封「最美陸無雙」
影視圈
9小時前
極致網購 將軍澳濕透快遞跌出「兩條嘢」 網民看清真身極錯愕：連「XX」都要買落嚟！？｜Juicy叮
極致網購 將軍澳濕透快遞跌出「兩條嘢」 網民看清真身極錯愕：連「XX」都要買落嚟！？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
寶珮如被掌摑傷痕照曝光 半邊臉佈滿深紫瘀傷 微絲血管爆裂觸目驚心 打人者係金像女星
寶珮如被掌摑傷痕照曝光 半邊臉佈滿深紫瘀傷 微絲血管爆裂觸目驚心 打人者係金像女星
影視圈
8小時前
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
新皇崗口岸懶人包｜傳7月1日啟用！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
新皇崗口岸懶人包｜傳7月1日啟用！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
旅遊
7小時前
美20歲大學生遊日失蹤逾一周 遺體京都郊外尋獲 父：悲痛難以言表
02:15
美20歲大學生遊日失蹤逾一周 遺體京都郊外尋獲 父：悲痛難以言表
即時國際
11小時前
觀塘半世紀老字號「啟泰馬仔」6月底結業！專營手製麥芽馬仔、懷舊糖餅零食 店員：老闆年紀大做不來
觀塘半世紀老字號「啟泰馬仔」6月底結業！專營手製麥芽馬仔、懷舊糖餅零食 店員：老闆年紀大做不來
飲食
8小時前
鍾鎮濤悲布母親離世享年101歲：難以平復的哀慟 埋首工作望擺脫思念 指「難強顏歡笑」
鍾鎮濤悲布母親離世享年101歲：難以平復的哀慟 埋首工作望擺脫思念 指「難強顏歡笑」
影視圈
5小時前
勝和前「坐館」被摑內情曝光 獄中欠同門「紋身忠」過百萬賭債
突發
2026-06-06 16:16 HKT
港版築地｜鴨脷洲熟食中心翻新完成 海鮮加工小菜、一口西多聞名陳新記歸位重開
港版築地｜鴨脷洲熟食中心翻新完成 老字號陳新記歸位重開  續賣海鮮加工小菜、一口西多
飲食
7小時前