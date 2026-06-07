OpenAI據報大幅改版ChatGPT 由聊天機械人轉型「超級應用」 力爭盈利鋪路上市

OpenAI據報正計劃對ChatGPT進行歷來最大規模的一次改版，將這款聊天機械人轉型為結合編碼工具和AI代理的「超級應用」，並添加能夠創造更多收入的產品，為今年的上市計劃尋找新增長引擎。報道又指，新版本預計將加劇OpenAI與Anthropic競爭，主因後者的Claude Code產品已成為其增長最快業務之一。

將資源轉移商業客戶市場

據英國《金融時報》引述消息報道，OpenAI準備IPO之際，正面臨越來越大壓力，以提高收入並找出盈利之路。該公司正在將資源轉移到爭取高利潤的商業客戶市場，並與競爭對手Anthropic展開更激烈競爭，而有關變革是公司大規模重組的一部份。

多數消費者仍是免費使用

報道指出，新版本將賦予OpenAI編碼產品Codex更大的地位和資源，反映出該公司日益堅信AI未來不在於回答問題的聊天機械人，而是為用戶執行任務的代理。雖然自ChatGPT推出以來，已吸引近10億用戶，但大多數消費者均是免費使用。不過，有知情人士指Codex大多數用戶都是付費用戶，而使用OpenAI產品的200萬家企業貢獻了其約40%收入，公司更預計到年底這一比例將上升至50%。

未來幾周逐步推出新功能

報道又指，新版本將於未來幾周內開始逐步推出，最初將體現在 ChatGPT的網站和App的變化上，並鼓勵客戶使用來自外部合作夥伴的程式碼、圖像生成和應用程式。為了爭取更多企業客戶，OpenAI更擱置了一些面向消費者的項目，例如ChatGPT內建的購物功能，視訊生成產品 Sora也上線不到一年就關閉了。

「投資者重視金錢而非夢想」

此外，報道引述Leonis Capital合夥人兼OpenAI前研究員Jenny Xiao指出，「大約一年前，OpenAI的策略是全力以赴，而Anthropic的策略則是先獲利」，但是現在兩者策略正在融合，「因為它們都試圖上市，而投資者更重視的是金錢而非夢想」。

