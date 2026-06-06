中東戰火衝擊全球旅遊版圖 推高航空燃油成本 杜拜埃及首當其衝

今年2月28日重燃的中東戰火，正將全球多個熱門旅遊城市拖入寒冬。據外媒報道，杜拜如今正面臨酒店入住率跌至個位數、餐廳員工被逼減薪三成的尷尬畫面；身處中東火線旁的埃及在四月也出現旅客急跌16%，有旅行社表示七成定單泡湯；東南亞熱門旅遊國家泰國原被認為有「分流紅利」，但現實完全相反，今年首四個月入境客反跌3.5%。有專家分析，中東衝突推高全球航空燃油成本，旅客風險認知擴大化，長途跨洲遊正加速轉向區域短途遊，全球旅遊版圖面臨結構性重塑。

去年，杜拜迎來1959萬國際旅客，是全球最炙手可熱的旅遊城市之一。然而戰火一來，一切戛然而止。當地有餐飲集團創辦人表示，她的餐廳過去十年擴至14間分店，僱用逾千人，但戰爭爆發後，依賴遊客的分店收入急跌70%至80%，整體營業額跌逾一半。她被逼將全體員工包括自己減薪30%。另一連鎖餐廳高層則透露，門店人流跌至正常水平的15%至20%，過半員工放無薪假，部分分店已暫時關閉。

杜拜酒店入住率僅往年兩成

旅遊預訂平台Wego方面表示，杜拜酒店入住率跌至往年同期的15%至20%。有高級酒店管理層更直言，部分物業入住率僅個位數，索性關閉數周節省成本。為吸引本地居民，棕櫚島豪華酒店房價劈價一半。連會議酒店也受打擊，大型活動紛紛取消或延期。

牛津經濟研究院旗下機構預測，今年中東地區將減少2300萬至3800萬旅客，損失340億至560億美元消費。3月末杜拜已宣布撥款2.72億美元支援旅遊等行業，容許酒店延遲繳付旅遊費。

埃及4月遊客人數下跌約16%

同樣依賴旅遊業的埃及，情況亦不容樂觀。3月底，埃及旅遊局局長仍堅稱「完全安全」，遊客取消率不足5%。然而戰事的真正衝擊，在四月才開始浮現。事實上英國《投資者紀事》早在3月中旬已報道，豪華旅行社的埃及4月行程出現大量取消，旅客不再視之為安全選項。到4月下旬，非洲商業網站的實地調查顯示，酒店入住率已較去年同期下跌20%至25%。官方數據最終印證了這一轉折：埃及官方坦承，4月遊客人數較去年同期下跌約16%。埃及旅遊局內部坦言，此前取消率低於5%的評估「已不再適用」，如果衝突持續，全行業下半年恐進一步受挫。

業界層面的衝擊更為嚴峻，當地地接公司Rove World聯合創辦人透露，公司已有70%的預訂被遊客取消。廉航易捷航空公開表示，前往埃及的預訂下跌，旅客寧願選擇更遠離衝突的西地中海。

如果說杜拜和埃及是被戰火直接波及，那麼遠在東南亞的泰國則承受了間接卻同樣沉重的打擊。外界起初普遍預期，中東戰火會使歐美旅客轉向泰國等相對安全的東南亞國家，形成「分流紅利」。然而實際數據卻呈現相反走勢。

泰國「分流紅利」落空

據《曼谷郵報》報道，今年首四個月泰國外國入境旅客按年下跌3.5%，其中英國旅客更大跌22.8%至僅8.5萬人次，中東旅客亦顯著減少。泰國國家經濟及社會發展委員會已將全年旅客目標由2月預測的3500萬人次下調至3200萬人次。

為何分流效應遠不及負面衝擊？經濟學家宋清輝指出三點，包括中東衝突推高全球機票成本；旅客易將風險擴大化，誤判整個亞洲不安全；經濟放緩壓縮預算，消費者減少旅行頻次而非更換目的地。因此泰國非但未受益，反成受害者。南亞的情況更為嚴峻。南亞多國高度倚賴中東航空網絡，戰火引爆燃油成本急升，出行需求與運力雙雙受挫。

中國四川走遍全球國際旅遊有限公司成都分公司總經理尹志豪表示，他負責南亞、中亞、澳新及歐洲多個板塊，掌握大量一手定單數據。他直言：「下滑最多的不是衝突中的中東，而是南亞。」以斯里蘭卡、尼泊爾為例，此前一周有4個航班，如今一個月僅剩4班。「客人擔心飛過去回不來，而且當地沒油，航班動不動取消。」在內地運營「風沙行戶外」俱樂部的行者孫向本報表示，前往斯里蘭卡的客人報名時普遍稍有忌憚，解釋後部分人仍會前往，但「整體都是有影響的」。

專家：旅客轉向短途旅行

面對全球旅遊業的結構性震盪，宋清輝指出，全球旅遊市場正從追求遠距離目的地，轉向兼顧安全性、便利性和性價比的新階段。俄烏衝突及中東局勢反覆，地緣風險顯著增加；國際機票價格、保險費用及匯率波動也推高了遠途旅行成本。在此背景下，遊客更傾向選擇飛行時間短、簽證便利、文化相近的區域旅遊。但他強調，這不代表長途跨洲遊會消失。杜拜、曼谷、巴黎、紐約等全球樞紐城市仍有強大吸引力。真正改變是遊客決策邏輯——過去優先考慮目的地吸引力，如今更關注安全、成本和航班穩定性。

