SpaceX與Google簽總值300億美元算力協議 將提供11萬枚英偉達晶片

據彭博報道，Google與SpaceX簽署總額約300億美元的算力協議，是Google在短短數周內與另一間AI 競爭對手簽下類似協議。

據SpaceX公佈的文件，Google將自今年10月起至2029年6月支付9.2億美元月費，總額約 300億美元。若SpaceX未能在9月30日前提供英偉達晶片的使用權，Google有權終止合約，並享有一個月的寬限期。

該合約賦予 Google 使用 110,000 枚英偉達 GPU 晶片，以及 CPU、記憶體晶片和其他相關組件的權利。以H200 晶片的容量計算，這可能代表超過 100 兆瓦的運算能力。

Google：過渡算力滿足客戶需求

Google Cloud 發言人表示，這項協議將幫助公司滿足 AI 服務的需求。在最新財報中，Alphabet 指出 Google Cloud 的積壓訂單較上季幾乎翻倍，超過 4,600 億美元。Google 發言人聲明指，這是一份短期且及時的協議，確保該公司有過渡的運算能力來滿足客戶對 Gemini Enterprise 平台激增的需求，「這一需求甚至超出我們的預期。」

SpaceX 早前也與 Anthropic簽署類似協議。雖然馬斯克旗下xAI在AI開發上相對落後，但數據中心基礎設施則較有優勢，該公司已在田納西州孟菲斯建設資料中心，並正在密西西比州擴張。馬斯克正透過將其AI 業務轉型為運算基礎設施供應商，這亦是SpaceX 在IPO中宣傳的核心業務之一。

Google料持有5%SpaceX股份

Google 與 SpaceX 的關係既合作又競爭。SpaceX早前披露截至2025年底，被Google持有6.11%股份。隨著今年2月 SpaceX 與 xAI 合併，根據彭博計算，Google 現在可能持有 SpaceX 約 5% 股份。此外，據知情人士透露，雙方曾討論將 Google 的測試產品送入軌道數據中心。Google 先前表示，正在探索與其他發射供應商的合作，該計劃名為「Project Suncatcher」。

