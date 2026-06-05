ZA Bank夥興業銀行推「理財通南向通」 成數字銀行首家

ZA Bank（眾安銀行）宣佈與興業銀行正式合作推出「跨境理財通南向通」服務，成為全港首家提供該服務的數字銀行。合資格的粵港澳大灣區內地投資者，可先透過其合作銀行——興業銀行完成南向通「匯款專戶」開立、資格審查及ZA Bank風險評估，之後便可透過ZA Bank App開立及使用理財通南向通投資專戶，並投資香港合資格理財產品。

南向通個人投資額度最高為300萬元人民幣

是次服務主要面向粵港澳大灣區內地合資格投資者。用戶可於興業銀行的「匯款專戶」與ZA Bank的「投資專戶」之間進行人民幣跨境匯款；每名投資者的南向通個人投資額度最高為300萬元人民幣。

申請資格方面，申請人必須為大灣區內地9市居民，具備2年以上投資經驗及符合監管機構不時規定的收入及資產要求。為保障投資者利益，南向通不適用於被香港銀行評估為弱勢社群客戶的投資者。

至於內地投資者現階段通過理財通南向通可作投資理財的產品，包括定期存款，以及低至中高風險基金等。

是次合作由興業銀行負責內地「匯款專戶」，ZA Bank負責香港「投資專戶」。所有南向通資金均透過人民幣跨境支付系統（CIPS）進行獨立的「閉環管理」，資金只能在兩個專戶之間原路進出，不能作其他用途。投資專戶及產品銷售受香港相關法規及監管機構（包括金管局及證監會）規管，投資者保護機制依照香港相關制度進行，與內地的監管框架及保障機制有所不同。

ZA Bank行政總裁吳忠豪（Calvin Ng）表示，成為全港首家推出「跨境理財通南向通」服務的數字銀行，是該行發展的重要里程碑，亦是參與大灣區金融互聯互通的實際行動。未來，該行會繼續發揮金融科技的優勢，在合規的框架下為大灣區用戶提供多元化的合資格產品。該行的目標是讓跨境財富管理變得如日常理財般簡單、清晰，將數字銀行的便捷體驗帶給更多用戶。