阿里夥NBA中國推首個官方大模型「NBA Chat」 以阿里千問驅動 可供球迷問戰術

阿里巴巴（9988）宣佈，與NBA中國合作打造的首個官方大模型「NBA Chat」正式上線，球迷可於「NBA中國」App內體驗這款智能籃球助手。

NBA Chat以阿里千問大模型作為模型底座，並結合NBA豐富的數字資產進行微調，包括籃球歷史數據、球員深度分析等內容。目前，NBA Chat可為球迷提供智能籃球問答服務，後續將持續升級Agent能力。

例如，球迷若不理解所支持球隊的場上戰術，可即時向NBA Chat查詢拆解；若想在賽後復盤焦點賽事，也可了解球員位置、得分等核心數據。

7個月交付首個AI成果

去年10月，阿里巴巴正式成為NBA中國官方雲計算與AI合作夥伴。由雙方官宣合作至NBA Chat正式上線，歷時約7個月。

在去年的NBA中國賽上，阿里雲亦展示360度實時回放技術，為球迷提供關鍵比賽時刻的增強版回放。該系統運用阿里AI算法，可精準捕捉球員動作，並以360度環繞視角生成高質量回放畫面。