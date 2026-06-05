華爾街護航SpaceX上市 大行唱好AI收入4年暴增百倍

馬斯克旗下的SpaceX即將迎來歷史性上市，華爾街正全力為其高達1.8萬億美元的目標估值護航。據彭博報道，多間投行向潛在投資者推介時預期，SpaceX的AI部門收入將於本年代末暴增約100倍。與此同時，由於日本散戶認購反應熱烈，SpaceX已將當地的發售額度上調四分之一，至最高25億美元。

SpaceX日前已啟動其規模達750億美元的首次公開招股（IPO）路演，並以每股135美元的固定價格發售，預料成為史上最大規模的IPO。

料太空業務於2031年降至1%

報道指，高盛預期，SpaceX的總收入將於2030年達到4,740億美元，當中AI業務收入將成長約100倍至近3,220億美元；至於另一投行Evercore ISI的預測更為樂觀，預料公司2031年的總收入將突破1萬億美元，其中AI部門的銷售額將由去年的32億美元，增至7,550億美元；AI業務佔總收入的比重，將由不足兩成大幅攀升至74%，而原有的太空業務收入佔比則會由去年20%降至1%。

此外，兩間投行均預期，主要由星鏈（Starlink）衛星互聯網服務組成的通訊業務，其收入將由去年的約114億美元，增長至2030年的逾1,400億美元。至於火箭部門的銷售額，料於2030年達到約80億美元，較去年翻倍。

被視為「七巨頭」同級企業

另外，隨着業務急速擴張，兩家公司預計SpaceX的資本支出將從去年的超過200億美元飆升至2030年的超過3,600億美元；而Evercore更預期SpaceX在2031年的開支將接近翻倍至7,320億美元，當中與AI相關的開支達6,660億美元，規模是去年的50倍以上。

基於上述增長潛力，高盛已將SpaceX與包括英偉達及Tesla在內的「七巨頭」（Magnificent Seven），以及大熱AI企業Palantir等視為同級別的比較對象。

日本散戶需求強勁 認購額上調至25億美元

在市場熱度方面，SpaceX的招股反應相當熱烈。根據監管文件顯示，由於日本散戶投資者需求強勁，SpaceX已將日本部分的發售額度由原先的20億美元，上調至最高25億美元，日本投資者將獲分配1,480萬至1,850萬股A類股份。

是次IPO預計將於6月11日定價，股份將以代號「SPCX」在納斯達克及納斯達克德州交易所（Nasdaq Texas）掛牌上市。