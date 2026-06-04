銀行公會代表團訪問泰國 兩地政商界逾250人參與 冀加強區域金融合作

由香港銀行公會組織的海外代表團日前到訪泰國，展開為期三天的訪問，期間與當地政府部門及大型企業代表會面，並舉行了交流晚宴，吸引逾250名來自香港、泰國的政府官員、銀行界及商界領袖參與。

晚宴討論AI及數字經濟

銀行公會指，是次海外代表團為其2026年首個外訪行程，亦是銀公繼2024年後再度到訪泰國。交流晚宴以「促進香港與泰國的增長機遇」為主題，並邀得金管局副總裁陳維民、香港駐曼谷經濟貿易辦事處處長林俊華，以及香港泰國商會主席陳智思等擔任演講嘉賓。銀公指，晚宴設有專題討論環節，探討數字經濟、人工智能及可持續發展如何重塑區域經濟聯繫，進一步加深與會者對區域金融及創新發展趨勢的瞭解。

銀公：全球重大變化 加強區域合作尤為重要

銀公署理主席、中銀香港（2388）風險總監王春飛致辭時表示，泰國作為東盟主要經濟體之一及區域重要門戶，在推動東南亞增長與一體化進程中擔任重要角色；而香港作為國際金融中心，不僅是通往內地的門戶，亦是連接內地、東盟及國際市場的重要樞紐，具備深化區域合作及促進跨境金融聯通的優越條件。她指，在全球經濟經歷重大變化之際，加強區域合作尤為重要，以推動更具韌性、創新及可持續的經濟增長。

銀公署理主席、中銀香港風險總監王春飛表示，在全球經濟經歷重大變化之際，加強區域合作尤為重要。

在訪問期間，銀公代表團與中國駐泰國大使館，以及泰國的中央銀行、證券交易所、投資促進委員會舉行會議，就金融科技、綠色金融及跨境投資等領域深入交流，體現推動區域金融發展的共同願景。

此外，代表團亦參訪當地大型科技創新企業，並就泰國最大科技工業園總部基地開展專題調研，透過實地考察深入了解當地科技創新市場發展及企業實際需求，代表團亦進一步掌握企業赴泰投資的法律環境及相關政策。