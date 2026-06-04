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黃仁勳料今晚抵達韓國 周五與SK及LG等高層烤肉店聚餐 料首亮相韓國綜藝節目

商業創科
更新時間：16:30 2026-06-04 HKT
發佈時間：16:30 2026-06-04 HKT

隨着英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳結束台灣之行，他將於今晚（4日）抵達韓國及展開訪問行程。據韓媒報道，黃仁勳除了與韓國大型科技企業和初創企業高層會面外，還將參加韓國職棒比賽開球儀式，以及首次在韓國綜藝節目中亮相。

或擴大機器人技術合作

報道指出，黃仁勳預計將於周五（5日）晚上在首爾聖水洞一家烤肉店，與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨（Koo Kwang-mo）及Naver董事長李海珍（Lee Hae-jin）聚餐會談。有預測更認為，在此次會面中，包括AI半導體議題在內的擴大在機器人技術和物理智慧領域合作方案，有可能成為核心議題。

周日為職棒擔任開球嘉賓

黃仁勳將於周日（7日）與韓國龍頭網遊公司NC Corp.行政總裁金澤辰（Kim Taek-jin）會面，並在同一天前往首爾蠶室棒球場，為職棒斗山擔任開球嘉賓，黃仁勳將身穿印有93號的斗山熊隊球衣登場，而93號代表Nvidia的創立年份1993年。

下周一（8日）則預計參觀位於韓國城南市盆唐區的Naver第二總部1784大樓，與Naver高層就具體業務合作進行討論。此外，黃仁勳亦會見多家韓國AI初創企業負責人，當中包括AI獨角獸企業Upstage行政總裁金成勳（Kim Sung-hoon）。

另一方面，黃仁勳也將作客韓國知名脫口秀節目《You Quiz on the Block》，為韓國收視率最高的脫口秀節目之一，並由人氣喜劇演員劉在石主持。
 

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