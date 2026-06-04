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魏哲家羨慕記憶體80%毛利率 惟台積電大幅加價 笑言「如果買股票，請繼續」

商業創科
更新時間：15:41 2026-06-04 HKT
發佈時間：15:41 2026-06-04 HKT

台積電董事長兼總裁魏哲家今日（4日）在股東會上表示，對於AI帶動記憶體大廠毛利率高達80%感到羨慕，但台積電不會這樣做，因為與客戶的互信是經過長時間累積起來，而且公司真正要做到的目標是永續經營。此外，魏哲家在會上被問到台積電資本支出何時觸頂，坦言「我也不知道」，但強調目前仍未看到任何需要大幅縮減資本支出的市場訊號，又向股東笑言，「如果預期買股票，請繼續」。

早已購置High-NA EUV設備

綜合台媒報道，市場關注台積電是否未積極投入High-NA EUV，並憂慮重蹈英特爾（Intel）過去錯失EUV技術發展機會的覆轍，魏哲家回應時表示，台積電早已購置相關設備，也持續投入研發，但現階段尚未投入生產，主因成本效益仍待提升。

全力擴建廠區 產能仍不足

另有股東關注未來5年先進製程產能是否足以支持美國本土製造需求。魏哲家直言，目前美國高階晶片需求主要來自美國客戶，即使台積電全力擴建美國廠區，產能仍遠遠不足。

他又指，不僅美國產能吃緊，台灣廠同樣供不應求，因此公司持續加速台灣擴廠步伐，並同步推進日本新廠建設。但他強調，無論海外布局如何擴大，台灣始終會是台積電最重要、也是最大的生產基地。

競爭對手想追上是「做夢」

另一方面，外界關注英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳下一站將前往韓國，引發台韓AI供應鏈競爭話題。魏哲家回應時指黃仁勳到韓國，是因為Nvidia需要記憶體，但若談到邏輯晶片，最大基地仍在台灣。他更直言，有競爭對手10年前就喊過10年後要追上台積電，現在又喊下一個10年，「我只覺得他做夢」。

他提到，AI供應鏈並不是單靠某一項技術就能建立，而是需要長時間累積完整產業聚落，因此這套生態「不是韓國可以複製」，從封裝到組裝，再到後段組裝廠，都是台灣多年建立起來的優勢。
 

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