瑞銀稱航空業供需重大轉變 倘油價回落 利潤勢反彈

瑞銀亞洲運輸行業分析師楊裕鵬表示，疫情後市場供需環境出現重大轉變，受飛機產能短缺影響，整體航班供給減少，航空公司定價能力增強；他認為，當前油價居高不下壓低短期獲利，但只要後續油價回落，行業利潤有望反彈。

亞太區機隊增長速度大減

楊裕鵬解釋，飛機製造商產能遲緩，加上疫情帶動產業整併，亞太區機隊增長速度大減。他稱，剔除中國及印度持續擴增機隊，其餘亞太地區飛機數量幾乎沒有增長，專飛長途的寬體客機供給尤其緊張。他補充，目前出行需求較疫情前多出四成以上，市場供不應求，航空公司不再需要削價競爭，整體盈利優於疫情前。

優先配置周期性強航空股

投資策略上，楊裕鵬建議採取短中長線分離佈局。他指出，短期因地緣衝突與油價不確定性偏高，優先配置周期屬性強的航空個股，受供給緊縮帶動，相關標的具備行情潛力。他補充，中長期隨着供給緊缺格局延續，飛機產能不足令市場競爭趨緩，航空公司定價實力穩固，油價回歸合理後，行業盈利可望明顯改善。

楊裕鵬指出，航空需求正呈兩極分化。他表示，重視飛行體驗的高消費者和年輕人，願意花高價搭乘傳統全服務航空；預算有限的消費者則優先選擇便宜機票，帶動廉航業績穩定成長，兩類航空公司同時受惠。

受累油價高企 短期盈利承壓

楊裕鵬又提到，燃油約佔航空公司三成營運成本，中東地緣衝突推升油價。他說，航空煤油漲幅遠超原油，亞洲航空公司只能透過加收燃油附加費、調漲票價及控制內部成本來減輕損失，短期盈利仍承壓。

他同時分析，中東航空公司因地緣問題縮減歐洲航線運力，亞洲航空公司順勢搶佔市場、拉高客座率。他預期，當油價回歸合理水平後，在供給緊縮與需求支撐下，航空業盈利將明顯恢復。

談及市場分化，楊表示，全服務航空與廉航的獲利表現取決於客源屬性及成本架構。他提到，主打休閒客群的航空公司需求彈性較大，油價高企對廉航衝擊相對顯著；長途航線受寬體機短缺加持，理論獲利潛力更佳，但受限於飛機數量不足，運能難以快速擴張，無法充分釋放收益。