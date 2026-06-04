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南韓金融監督院向渣打等5銀行罰款6000億韓元 涉不當銷售ELS

商業創科
更新時間：13:40 2026-06-04 HKT
發佈時間：13:40 2026-06-04 HKT

據《韓聯社》報道，南韓金融監督院（FSS）針對與恒生中國企業指數掛鈎的股票掛鈎證券（ELS）造成損失一事，決定對渣打集團（2888）在內等5家銀行，處以總計約6,000億韓圜（約30.7億港元）罰款。

罰款金額已較預期大減

FSS今日上午召開制裁審議，重新討論上述ELS不當銷售的制裁方案，結果決定對KB國民、新韓、韓亞、NH農協及渣打韓國等5家銀行罰款，總額約6,000億韓元，較今年2月FSS所提出的1.4萬多億大減。若與該事件發生後FSS最初估算約4萬億韓元罰款比較，更只有約15%。

FSS早於2024年初確認，南韓5家銀行、6家證券行在銷售與恒生國指相關的複雜金融產品時，存在嚴重的監管不合規和系統性失敗，並指若恒生國指維持2024年初水平，相關ELS散戶投資者將損失5.8萬億韓圜（當時接近345億港元），而且散戶投資者中不乏退休人士。

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