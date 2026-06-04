黃仁勳宣稱押注AI投資者可獲驚人回報 只有「瘋子」才質疑

「鱷王」達里奧（Ray Dalio）警告AI市場已經顯露出泡沫的跡象、而且最終將會破裂之際；另一邊廂，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳周二在台北一場活動上則宣稱，願意押注AI熱潮的投資者將獲得「驚人」回報，以試圖消除人們對人工智慧巨額投資及其長期獲利能力的擔憂。他又指，只有「瘋子」才會質疑AI投資的回報，因為這項技術已創造了數萬億美元價值。

AI投資回報率已被徹底重塑

據彭博報道，黃仁勳這番言論恰逢全球投資者持續爭論的一個問題，亦即是市場否正在投資一個即將破裂的泡沫。不過，黃仁勳表示，「僅在過去6個月，投資回報率（ROI）已被徹底重塑，現在它的獲利高得驚人」。

他提到，「還記得去年我們聚在一起的時候嗎？當時圍繞這些投資的論調和敘事都是：投資回報率在哪裡？」他說，「現在給我舉個例子，看看還有沒有哪個人會這麼說。那樣的人聽起來簡直像瘋了一樣」。

報道又指，黃仁勳不僅宣傳了自己的公司，還特別提到了與其合作的數百家科技公司，包括美光科技、SK海力士及台積電。此外，黃仁勳早前力挺Marvell將加入市值1萬億美元的行列後，刺激該公司股價飆升。

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