SpaceX定價135美元 估值1.77萬億超越Tesla 摩通戴蒙「親自出馬」向高淨值客戶推介

馬斯克旗下的太空探索科技公司SpaceX已向美國證券交易委員會（SEC）提交文件，鎖定IPO每股定價為135美元，最高集資額高達862億美元，令公司估值飆升至1.77萬億美元，超越同系的Tesla市值1.59萬億美元。與此同時，據彭博報道，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）亦傳出將「親自出馬」，向該行數千名高淨值客戶推介此項目。

馬斯克上市後握逾82%投票權

據遞交予SEC的文件顯示，SpaceX計劃公開發售5.556億股股份，集資750億美元，承銷商有權以IPO價格額外購買8,333萬股，涉及資金約112億美元，意味最終總集資規模最高可達862億美元。

馬斯克決定在IPO前就定價，此舉在美國大型IPO案中極為罕見。在美國上市的大多數公司通常會在投資者推廣會上公佈發行價區間，只有極少數小型公司會選擇固定價格，放棄這種測試市場需求的做法。

若按每股135美元計算，SpaceX的IPO估值將達到1.77萬億美元，超越Tesla成為全美市值第七大公司。公司計劃於美國時間下周五（12日）正式在納斯達克掛牌上市。值得注意的是，在股份發行完成後，馬斯克仍將擁有超過82%的投票控制權。

摩通向全美90據點網絡直播推介

另一方面，摩根大通行政總裁戴蒙計劃於周四在摩通紐約總部，親自主持一場「實時互動討論會」，聯同摩通資產及財富管理部行政總裁Erdoes、SpaceX總裁Shotwell及財務總監Johnsen，向高淨值客戶直接推介SpaceX。

該活動將透過網絡直播至全美26個州、共90個摩根大通據點，預計吸引超過2,500名客戶參與。

戴蒙曾稱已與馬斯克「抱抱和解」

SpaceX本次上市由高盛擔任主承銷商，與長期以來被視為馬斯克「御用投行」 的摩根士丹利共同合作。摩根大通、美國銀行和花旗集團等23家銀行也參與了這項上市的籌備工作。

事實上，摩通與馬斯克之間有過一段曲折的歷史，2021年摩通曾起訴Tesla，指控馬斯克私有化言論損害其股票期權交易，Tesla隨後亦反訴摩通。不過，雙方已於2024年11月達成和解並撤銷訴訟，戴蒙其後更公開開玩笑稱，自己已與馬斯克「抱抱和解（hugged it out）」，並承諾未來會繼續為馬斯克及其公司提供幫助。