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XTransfer與BBVA合作 升級南美及歐洲跨境支付服務

商業創科
更新時間：19:59 2026-06-03 HKT
發佈時間：19:59 2026-06-03 HKT

全球B2B跨境貿易支付平台XTransfer與西班牙金融集團BBVA，在阿姆斯特丹舉辦的「2026年歐洲Money20/20」金融科技盛會上，簽署合作備忘錄，雙方將深化在南美洲與歐洲地區的跨境支付基礎設施合作。

實現無縫外匯兌換與交易處理

根據合作備忘錄，XTransfer與BBVA共同探索建立一體化跨境金融解決方案，服務範圍覆蓋南美洲、歐洲及香港，包含外匯兌換、本地支付與跨境支付等業務。雙方還將探索運用API、數字平台、收款解決方案及虛擬帳戶等技術與創新工具，實現更自動化、實時化、無縫化的外匯兌換與交易處理。XTransfer指，本次合作通過優化支付流程、提升業務連通性，有望為開展國際貿易的中小企業增強跨境金融服務的可擴展性、效率與可靠性。

南美地區收款量按年增94%

XTransfer引用其數據顯示，2025年平台來自南美地區的收款量按年增長94%，但指眾多中小企業仍面臨開戶流程緩慢、外匯限制、合規流程複雜等跨境結算難題，而XTransfer與BBVA的此次合作正是為了解決這些行業痛點 。

XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標表示，南美洲是一個充滿活力但服務有待完善的B2B貿易通道，中小微企業仍面臨著諸多挑戰，是次與BBVA簽署合作備忘錄，可借助其深厚的本土專業經驗，將X-Net的基礎設施直接引入該地區，雙方將簡化跨境金融流程，為全球貿易商提升資金結算效率與金融普惠性。
 
BBVA全球科技、媒體和電信（TMT）行業聯席主管Ksenia Nekrasova表示，客戶營運模式已轉變，數字平台需要全球化、實時化、高度集成化的服務，本次合作能預視有關發展趨勢，強化在科技、媒體與通信領域的服務能力，為客戶國際化拓展提供適配其業務規模與複雜度的解決方案。

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