千問App向第三方Agent、Skill全面開放 肯德基、瑞幸及蜜雪等首批上線

阿里巴巴（9988）旗下千問App宣佈，將向第三方Agent、Skill全面開放，所有企業均可於千問營運自己的品牌Agent，自定義Agent人設與服務範圍，並以對話形式為用戶提供服務；而肯德基、瑞幸咖啡、蜜雪冰城等首批企業正在千問生態中測試Agent化服務，並將陸續上線。

過去半年已積累豐富經驗

公司表示，千問App過去半年已陸續接入地圖、打車、購物、閃購等數十個阿里生態Agent，每天服務類對話上億次，在需求理解、服務匹配和主動規劃上積累豐富經驗，現時希望把相關能力開放，與各行各業共建AI時代的Agent服務生態，為用戶提供一個萬能的AI助手。

至於肯德基將成為首個接入千問App提供Agent化服務的餐飲品牌，用戶可通過千問App在內地超過13,000家肯德基門店完成AI點餐、下單、支付及到店取餐等操作。

可理解用戶需求 推薦合適選擇

相較傳統App的菜單式介面互動，用戶只需用日常語言表達個性化點餐需求，例如「幫我在最近的肯德基門店，叫一個60元以內的兩人餐，到店自取」，或者「還有20分鐘到火車站，幫我在附近肯德基門店叫一份香辣雞腿堡，稍後自取」等。千問App可理解用戶需求，並推薦最合適門店、匹配個性套餐，並顯示門店距離及取餐時間。

此外，企業Agent將具備記憶與主動規劃能力，可在特定場景下主動提供服務，如行程提醒、權益到期、複購推薦等。以東方航空的Agent為例，在深入理解用戶出行計劃和旅行偏好後，可針對旅客需求智能推薦行程方案。瑞幸咖啡方面，則可因應實際排隊時間，主動建議提前下單等。