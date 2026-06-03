DeepSeek據報首輪融資籌500億 投資者包括騰訊及寧德時代
更新時間：13:49 2026-06-03 HKT
發佈時間：13:49 2026-06-03 HKT
發佈時間：13:49 2026-06-03 HKT
據路透引述消息報道，內地AI初創公司DeepSeek將在首輪融資中籌集約500億元人民幣，投資者包括騰訊（700）和寧德時代（3750）；完成後，DeepSeek估值可能介乎3,500億至4,000億元人民幣。
梁文峰承諾投入200億
報道指出，DeepSeek創辦人梁文峰已承諾投入200億元人民幣的自有資金，騰訊正考慮投資100億元人民幣，寧德時代則正在考慮投資50億元人民幣，並使上述兩間公司成為本輪融資中最大的外部投資者。
網易及京東也進行談判
同時，DeepSeek也正在與國家人工智能產業投資基金、網易（9999）及京東（9618）進行最終談判，但計劃中的投資者人數將少於10間。
報道形容，有關陣容突顯了中國為建構日益自給自足的AI產業所做努力，從模型到能源基礎設施，都力求實現這一目標。知情人士又透露，DeepSeek預計將在未來幾周內完成此輪融資，但財務細節仍有可能改變。
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