微信AI代理據報推出時間未定 騰訊：上線時間視監管機構審批 股價回吐逾3%

內媒報道指，騰訊（700）目前無法確定微信AI代理何時推出，上線時間仍取決於監管機構的審批。騰訊今早股價回吐，最新報463.4元，跌逾3.7%。

內媒《財經》報道引述騰訊人士指，微信AI代理的上線時間，很大程度上取決於監管方對AI代理的審批進度，並指微信14億的用戶體量，合規流程可能比其他產品更加嚴格。

報道又指，騰訊人士確認微信AI代理是目前騰訊內部「最高優先級的絕密項目」，至少從2025年上半年開始籌辦。

英國《金融時報》昨日引述消息指，騰訊即將推出面向中國用戶的微信AI Agent，可幫助用戶在應用程式內完成各種任務，並計劃最快本月啟動正式發布前的合規流程。消息刺激騰訊昨日大升10.5%，創2022年11月15日以來最大的單日升幅。

AI產業應用大會將在北京舉行

另外，據騰訊雲官號賬號公佈，騰訊2026 AI產業應用大會將在北京舉行，將發布系列代理應用新品，並將公布infra等基礎設施升級新進展。騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群首席執行官湯道生將與騰訊AI首席科學家姚順雨同台對話，解讀AI下半場騰訊在AI賽道的最新布局和思考。

相關文章：騰訊爆發力不容忽視｜唐牛