日清擬年內調升日本進口貨價格 推非油炸麵等健康線 激活香港市場

中東戰事影響能源供應不利成本，日清（1475）董事長兼首席執行官安藤清隆表示，計劃本年內調升日本進口貨品價格，加幅少於一成，其他產品則視下半年整體表現來評估是否上調供貨價格。他設立全年毛利的增長目標為5%，對年內經營表現持樂觀態度，並指有合適機會將積極推進新業務收購。

珠海設廠 核心原料自給

安藤清隆指出，戰爭使全球原材料價格及物流成本上升，但透過成本管控與供應鏈優化，集團盈利逆勢穩健上行，首季純利按年增逾一成。他提到，公司在珠海設立原料工廠，實現核心原料自給，並在香港、順德等地布局生產線，利用大灣區內的供應鏈分攤成本，因此「暫時可以應對成本壓力」。

對於業內有日本廠商因成本上漲而將包裝簡化為黑白兩色，安藤清隆直言：「從未考慮過這種做法。」他表示香港及內地原材料供應充足，且食品直接面向消費者，包裝品質關聯品牌形象，日清絕無此類規劃。

持續擴大高端產品佔比

該公司今年首季業績披露，香港及其他地區收入按年增加3.1%，相較內地業務增長4.6%為較緩。安藤清隆指，受北上跨境消費分流影響，本港首季收入平穩增長，但未見到增長放緩跡象。他指，為激活香港市場增長動能，日清推出非油炸麵等健康高端產品線，目前高端產品銷量增速已經超過基礎款，後續將持續擴大高端產品佔比，但不會替代基礎產品。

內地市場方面，安藤清隆指整體處於增長紅利期，內地中產階級持續壯大，以及內地居民國內短途遊增加均是重大利好，將帶動大眾消費，並增加對即食食品的需求。目前華東、華南市場增長穩定，華北、西北則處於拓展階段。他又指，韓國團隊亦有意開發即食麵業務，計劃今年或明年初把韓國特色方便麵引入香港。

動漫IP加持 杯麵成手信

在IP聯乘方面，安藤清隆提到，部分香港獨家產品如初音未來及與海洋公園聯名的杯麵，已成為旅客熱門手信與收藏佳品，二手轉售市場活躍，成為新一代香港伴手禮。

