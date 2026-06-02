Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

盈立證券首間Café進駐啟德 特意打造成懷舊金融風格打卡店

商業創科
更新時間：17:22 2026-06-02 HKT
發佈時間：17:22 2026-06-02 HKT

uSMART（盈立證券）宣佈，位於啟德的全新概念空間「uSMART Café」盛大開幕，標誌著金融科技與生活品味的創新融合，並象徵該行對服務香港居民的堅定承諾。

該行表示，為讓大家集體重溫「大時代」的輝煌年代，感受80年代「紅背心出市」的場景，特意打造uSMART Café為懷舊金融風格打卡店，設有多個打卡位及實體股票紀念品，讓客戶在享受咖啡與休閒的同時，亦能感受香港股市的歷史氛圍。

啟德全新概念空間「uSMART Café」盛大開幕。
啟德全新概念空間「uSMART Café」盛大開幕。

目前盈立證券在港合共設有11間分行，公司對拓展實體服務中心持積極開放態度，期望uSMART Café結合優質咖啡與專業金融服務，在輕鬆舒適的環境下滿足客戶多元化的財富管理需求，未來公司將因應整體營運情況、市場需求及客戶反饋，靈活調整拓展策略。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2026-06-01 15:30 HKT
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
2026-06-01 17:31 HKT
01:33
宣稱Danny父母 拒入境處DNA檢測要求 鄧炳強：以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人
社會
2小時前
香港小姐2026首輪面試佳麗逐個睇 高質學霸同場大比拼 《衝上雲霄》童星林穎彤再戰娛圈
16:41
香港小姐2026首輪面試佳麗逐個睇 高質學霸同場大比拼 《衝上雲霄》童星林穎彤再戰娛圈
影視圈
7小時前
01:01
Save Lily︱孫玉菡：社工多次登門造訪、等到深宵均未能接觸該對父母 終以電郵取得聯絡正安排約見
社會
6小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
01:09
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
即時娛樂
8小時前
港姐2026丨首輪面試驚現「八両仔、達哥」？ 重量級浸大新聞碩士震撼全場 奇葩佳麗成焦點
02:35
港姐2026丨首輪面試驚現「八両仔、達哥」？ 重量級浸大新聞碩士震撼全場 奇葩佳麗成焦點
影視圈
5小時前
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
01:36
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
社會
9小時前