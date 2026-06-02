盈立證券首間Café進駐啟德 特意打造成懷舊金融風格打卡店
更新時間：17:22 2026-06-02 HKT
發佈時間：17:22 2026-06-02 HKT
發佈時間：17:22 2026-06-02 HKT
uSMART（盈立證券）宣佈，位於啟德的全新概念空間「uSMART Café」盛大開幕，標誌著金融科技與生活品味的創新融合，並象徵該行對服務香港居民的堅定承諾。
該行表示，為讓大家集體重溫「大時代」的輝煌年代，感受80年代「紅背心出市」的場景，特意打造uSMART Café為懷舊金融風格打卡店，設有多個打卡位及實體股票紀念品，讓客戶在享受咖啡與休閒的同時，亦能感受香港股市的歷史氛圍。
目前盈立證券在港合共設有11間分行，公司對拓展實體服務中心持積極開放態度，期望uSMART Café結合優質咖啡與專業金融服務，在輕鬆舒適的環境下滿足客戶多元化的財富管理需求，未來公司將因應整體營運情況、市場需求及客戶反饋，靈活調整拓展策略。
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