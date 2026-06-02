宏利香港與阿里雲合作 共同探索開發AI應用項目

宏利香港今日（2日）宣佈與阿里巴巴（9988）旗下阿里雲建立策略合作夥伴關係，雙方將建立協作框架，推動負責任的人工智能（AI）創新，加快AI技術在業務層面的部署。該合作亦有助於促進AI在保險業的應用發展，進一步鞏固香港作為區內AI創新樞紐的地位。

根據合作備忘錄，結合宏利在保險及金融服務方面的實力與阿里雲的AI與雲端技術，雙方將共同探索開發AI應用項目，以提升客戶體驗、營運效能並促進可持續的長遠增長。相關協作將遵循嚴格的保安、私隱保障及負責任AI原則，並符合適用的法律、監管及數據治理要求。

探索共建聯合AI中心

宏利香港與阿里雲將積極探索共建聯合AI中心，培育新一代AI應用，並開發切合宏利業務重點的創新應用場景。這方面的合作預期將重點推動AI解決方案融入數碼客戶體驗流程，具體涵蓋強化欺詐偵測能力，以及進一步提升個人化服務體驗。

此外，該合作亦提供框架，用於識別及評估潛在的共同開發機會，在合適情況下推進市場化合作，並對可帶來實質業務效益的新興技術進行評估。相關計劃將視乎雙方進一步協議及監管部門的審批而定。

宏利又提到，已在其香港多個業務領域部署AI應用，涵蓋客戶互動工具、通過數據分析支援前線銷售，以及通過智能自動化提升營運效率與服務響應水平。公司更預期，於2027年前創造超過10億加元的企業級AI價值。