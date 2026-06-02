外界關注AI企業如何分享成果 黃仁勳稱「盡可能提高員工薪酬」

隨着AI投資熱潮推升科技業盈利，外界關注企業如何與員工分享成果。英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳周二在台北國際電腦展（Computex）期間亦被問到關於三星電子及其近期達成的薪酬協議，他回應指會「盡可能提高員工薪酬」，但也說「我這麼做，並不代表這種做法是對的」。

三星早前與工會達成協議

據外媒報道，從韓國到台灣，全球AI模型迭出的的主要受益者正面臨越來越大的壓力，被要求分享更多利潤。其中，三星早前與工會成員達成協議，避免了一場可能造成災難性後果的罷工；英偉達的合作夥伴台積電也試圖平息人們對利潤分成問題的擔憂。

台積電或面臨更多薪酬問題

報道指出，台積電總裁魏哲家上周主持一場員工大會時，向員工保證今年的激勵計畫增幅將超過去年。同時，該公司可能在周四的年度股東大會上面臨更多關於員工薪酬的問題。

另一方面，員工們也擔心自己最終會被取代，但黃仁勳周一駁斥了AI會威脅就業的說法，稱有關說法純屬「無稽之談」，並表示AI反而會推動收入、利潤和GDP增長。根據三星3月提交的文件顯示，去年三星員工的平均年收入則為1.58億韓元（約10.5萬美元）。