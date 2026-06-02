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阿里旗下千問發布Qwen3.7-Plus多模態模型 股價曾升逾6%

商業創科
更新時間：11:08 2026-06-02 HKT
發佈時間：11:08 2026-06-02 HKT

阿里巴巴（9988）旗下千問發布Qwen3.7-Plus，將視覺與語言統一為一體化智能體基座的多模態模型，目前已上線阿里雲百煉，對外提供API服務。受消息影響，阿里股價今早曾升逾6%，高見130.3元；暫報128.3元，續升逾4%。

全面升級視覺及語言能力

根據介紹，Qwen3.7-Plus全面升級視覺及語言能力，同時保持在編碼、工具使用和生產力工作流方面的完整智能體能力，其核心特色在於作為多模態交互混合智能體的能力，並具備跨框架泛化能力，無論通過Claude Code、OpenClaw、Qwen Code還是其他框架部署，均能保持穩定表現。

此外，Qwen3.7-Plus的多模態能力提升，不僅是單點視覺理解能力的優化，而是圍繞多模態智能體所需的關鍵能力系統性增強：看懂複雜視覺輸入、基於視覺進行推理、調用工具解決問題，並最終在代碼或GUI環境中執行任務。
 

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